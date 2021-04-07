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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول منصة مدرستي أبريل 2021 madrasati ومواعيد الاختبارات النهائية في السعودية رمضان 1442 في المقال التالي
عمر شويل - جدة تسجيل دخول منصة مدرستي أبريل 2021 madrasati يهم كافة الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية بداية من المرحلة الإبتدائية وحتى المرحلتين المتوسطة والثانوية حيث يواصل الطلاب بحثهم حاليًا عن مواعيد الاختبارات النهائية في السعودية الفصل الدراسي الثاني 1442 في مضان، وسط بحثهم على رابط منصة مدرستي التعليمية لمعرفة كل مايخص الاختبارات، بالإضافة إلى طرح وزارة التعليم السعودية مسابقة مدرستي تبرمج ماينكرافت 1442 لدمج الطلاب في أليات التحول الرقمي بالطريقة المناسبة لتفكيرهم.
تسجيل دخول منصة مدرستي أبريل 2021 madrasati
يمكن تسجيل الدخول على منصة مدرستى أبريل 2021 والتمتع بكافة الخدمات التعليمية التى تقدمها للطلاب في المملكة العربية السعودية من خلال التالي:
- تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية.
- النقر على تسجيل جديد.
- ملء جميع البيانات الخاصة بالطالب من اسم المستخدم وكلمة المرور وغيرها من البيانات المطلوبة.
- الضغط على كلمة تسجيل في أعلى الصفحة.
رابط منصة مدرستي
يبحث عن رابط منصة مدرستى التعليمية العديد من الطلاب في المملكة العربية السعودية بعد اعتماد نظام التعليم عن بعد كنظام أساسي لتداعيات فيروس كورونا والحفاظ على صحة الطلاب، وأكدت وزارة التعليم السعودية أن رابط منصة مدرستى من أهم المنصات الإلكترونية التعليمية المعتمدة بتقديم كافة المقررات الدراسية والاختبارات التعليمية ومتابعة كل ما يخص الامتحانات النهائية في السعودية، حيث قسمت اليوم الدراسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة التاسعة صباحً، بينما يبدأ للمرحلة الابتدائية من الساعة 3 عصرًا.
مواعيد الاختبارات النهائية في السعودية
بعد الاستفتاء التى حدث على منصة مدرستى التعليمية قررت وزارة التعليم السعودية تحديد مواعيد الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الثاني في السعودية 1442 في رمضان على أن تكون في الأيام التالية:
|يوم الثلاثاء 13 أبريل2021 الموافق 1 رمضان 1442
|اختبارات المرحلة الإبتدائية
|يوم الخميس 22 أبريل 2021 الموافق 10 رمضان 1442
|تبدأ إجازة رياض الأطفال وللمرحلة الابتدائية
|يوم الأحد 18 أبريل 2021 الموافق 6 رمضان 1442
|اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية
|يوم الخميس 29أبريل 2021 الموافق 17 رمضان 1442
|إجازة للرحلتين المتوسطة والثانوية
مسابقة مدرستي تبرمج ماينكرافت 1442
مع تزايد البحث على لعبة ماينكرافت بين الكثير من الطلاب أطلقت المؤسسات التعليمية في السعودية مسابقة مدرستي تبرمج ماينكرافت 1442 بهدف تشجيع الطلاب على التحول الرقمي، وتستهدف مسابقة مدرستي تبرمج نشر الثقافة الخاصة بالبرمجيات وتطوير مهارات الطلاب على الاكتشاف والابتكار.
- مطالعة الدليل الإرشادي على منصة مدرستي تبرمج Codes Madrasati
- النقر زر ساعة برمجة code of Hour
- اختيار إنشاء عالم world create.
- متابعة الخطوات الموضحة في الصور التالية :
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