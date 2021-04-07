تصاريح وضوابط عمرة رمضان 2021 احجز الآن على تطبيق اعتمرنا وتوكلنا Tawakkalna

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عمر شويل - جدة تصاريح وضوابط عمرة رمضان 2021 بدأ الاستعلام عنها بعد أن أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية شروط الحصول على تصاريح عمرة رمضان 1442 بداية من أول يوم في الشهر حتى يتمكنون من زيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي وذلك للأشخاص المحصنين من فيروس كورونا حيث يأتي رمضان 2021 في ظروف استثنائية وسط تزايد الإصابات بفيروس كورونا بمختلف الدول مما تعمل كل دول على الالتزام بإجراءات مشددة لحماية المواطنين والمقيمين على أراضيها، لذا وضعت شروط من أجل استخراج تصاريح وضوابط عمرة رمضان 2021 على التطبيقات الإلكترونية.

تصاريح وضوابط عمرة رمضان 2021

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية جميع الإجراءات من إجل استخراج تصاريح وضوابط عمرة رمضان 2021 من أجل أداء مناسك العمرة في المملكة الفترة المقبلة وفق الشروط التالية:

امتلاك تصاريح أداء الحج والعمرة في المسجد النبوي على تطبيق توكلنا أو اعتمرنا

التحقق من صلاحية تصاريح الحج والعمرة من خلال التطبيق.

حصول المتقدم على لقاح الوقاية من فيروس كورونا وأكمل 14 يومًا على الجرعة الأولى ولا يعانى من أي مرض أو الإصابة بالوباء.

خطوات حجز تصاريح عمرة رمضان على تطبيق اعتمرنا

حددت السلطات السعودية خطوات حجز تصاريح عمرة رمضان على تطبيق اعتمرنا حتى يتمكنون من زيارة الأماكن المقدسة من خلال النقاط التالية:

يبدأ المتقدم بتحميل تطبيق اعتمرنا أو توكلنا على جواله. النقر على خانة مستخدم جديد. الموافقة على الشروط والأحكام. استخراج تصريح أداء العمرة. يقدم المستخدم شهادة صحية بعدم وجود أمراض معدية. الإلتزام بكافة المواعيد المحددة.

روابط تحميل تطبيق اعتمرنا

آيفون أندرويد أجهزة هواوي رابط تحميل تطبيق توكلنا للأندرويد رابط تنزيل تطبيق Tawakkalna للآيفون

وزارة الحج والعمرة السعودية

بدأت وزارة الحج والعمرة السعودية استعدادات قبل شهر رمضان الكريم لاستقبال المعتمرين وسط إجراءات احترازية بسبب تداعيات فيروس كورونا المنتشر في مختلف الدول مع التشديدات على أخذ لقاحات فيروس كورونا للمعتمرين، بالإضافة إلى الالتزام باستخراج تصاريح وضوابط عمرة رمضان 2021 والحجز على تطبيق اعتمرنا.