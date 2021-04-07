اضافة المرفقات في نظام نور بالخطوات … تسجيل نظام نور 1443

اضافة المرفقات في نظام نور حيث يتساءل الكثير من أولياء الأمور اليوم مع فتح باب تسجيل العام الجديد 1443 عن طريقة إضافة ارفاق المستندات في نظام نور وانتشر أيضًا سؤال كيف ارفق المستندات في نظام نور لـ تسجيل الروضة والمدرسة وللإجابة الصحيحة تابع التقرير التالي.

طريقة اضافة المرفقات في نظام نور

يُمكنك معرفة طريقة ارفاق المستندات في نظام نور رسميًا عبر تطبيق الخطوات التاليّة:

زيارة موقع نظام نور الإلكتروني ومن ثم التسجيل عبر إضافة اسم المستخدم والرقم السري.

كتابة رمز التحقق المائي الموجود في الصورة ومن ثم تسجيل الدخول.

الضغط على حقل تسجيل الأبناء ومن ثم اختيار حقل المرفقات الموجود اسفل الصفحة.

تظهر تلقائيًا كافة البيانات التي قمت بإضافتها عند التسجيل مثل بيانات الطالب والمدرسة المُراد الالتحاق بها.

بجانب كلمة المستندات تجد كلمة إضافة قُم بالضغط عليها ومن ثم تابع للتحميل.

اختر المستند المُراد تحميله من على جهاز الموبايل أو الكمبيوتر ويُفضل استخدام الحاسوب للتحكم بصورة أفضل.

قُم بالضغط على المستند وسوف يتم تحميله تلقائيًا فقط اضغط على حقل حفظ.

اضف الصور المطلوبة ومن ثم تابع التحميل مرة أخرى وسوف تظهر لك رسالة تمت العملية بنجاح، وفي حال أن كان نظام نور معلق قُم بـ حل المشكلة عبر نظام نور معلق ولا يعمل ومن ثم مشاهدة الفيديو هنا للطريقة.

ما هي المستندات المطلوبة في نظام نور

عادةً عند التسجيل يتم ارفاق بيانات ومستندات فعلية للموقع حتى يتم التسجيل بنجاح وتختلف طبقًا للصف الذي تقدمه فيه وأيضًا المدرسة ولكن كثيرًا ما تتمثل المرفقات فيما يلي:

نسخة من سجل الأسرة أو الإقامة.

نسخة من التحصينات الأساسية.

نسخة من شهادة ميلاد الطفل.

صورة واضحة للطفل.

نسخة من عقد إيجار أو أي اثبات ملكية.

وبذلك يتم ارفاق المستندات في نظام نور بسهولة علمًا بأنه لابد من اضافة المرفقات في نظام نور حتى يتم التسجيل بنجاح.