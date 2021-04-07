استخراج حالة الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني عبر hrsd.gov.sa بوابة الخدمات الإلكترونية

حالة الضمان الاجتماعي الذي يتابعه كل المسجلة أسمائهم كتسجيل جديد في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث تقوم الوزارة باستقبال تسجيل المواطنين السعوديين بالرابط الرسمي لهم للتسجيل في الضمان، ويقوم المسجل بمتابعة الطلب كما يقوم المسجل من قبل بمتابعة حالة الضمان وتحديثه بشكل مستمر ليستمر في الاستفادة من المعاش الشهري الذي تقوم الوزارة بصرفه على الحساب البنكي الخاص.

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الضمان الاجتماعي السعودي

تم الموافقة على نظام الضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية لشمول المواطن السعودي قليل الدخل والمستحق للذكاة من عدد من الفئات التي تحددها الوزارة لاستحقاق الدعم، من القبول بالنظام الاجتماعي الجديد وشموله ضمن قوائم الأسماء التي تصرف الراتب شهريا، وذلك بمتابعة شروط الضمان الاجتماعي وطريقة التقديم والاستثناءات وأسباب توقف الدعم الشهري وخطوات تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين، ويأتي ذلك في إطار تطوير الوزارة لسبل التسجيل والاستعلام واستقبال طلبات المواطنين وتنظيمها سعيا وراء تقديم الخدمة الأفضل ووصول المستحقات للجميع بطريقة سهلة وان يصل كل الدعم للمستحقين، كما تعلن أسباب وقف الدعم.

موعد إيداع معاض الضمان

تقوم الوزارة الذي قام المواطن بالتسجيل في موقعها الإلكتروني وتسجيل جميع البيانات فيها، منها رقم الجوال ورقم الحساب البنكي، بتحديد مواعيد الصرف الشهرية التي يتم تنزيل الراتب في الحساب البنكي للمستفيد على أن تصله رسالة بالإيداع على رقم الهاتف النقال الخاص به والذي قام بتسجيله مسبقا، وأعلنت الوزارة إيداع مبالغ شهر أبريل للمستفيد في 13 أبريل 2021 على أن تشتمل أيضا على صرف المكرمة الملكية التي يقرها جلالة الملك قبيل شهر رمضان للمسجلين بالضمان بواقع ألف ريال لصاحب الاسرة و500 ريال للمرافقين.

الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي