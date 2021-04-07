شروط التسجيل في نظام نور المركزي لقبول تقديم رياض الأطفال 1442

يبحث الكثير من المواطنين في السعودية عن طريقة التسجيل في نظام نور المركزي وذلك لبدء التقديم في رياض الأطفال لأبناءهم والذي تم الإعلان عنه من خلال نظام نور لعام 1442، حيث شهد الموقع الإلكتروني إقبال كبير بعد ما تم إصدار قرار محدد من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية على أن يتم فتح باب التسجيل إلى رياض الأطفال قبل بداية العام الدراسي الجديد، حيث قد كان تم إغلاق التسجيل من خلاله لفترة زمنية طويلة.

نظام نور التسجيل في رياض الأطفال



إذا كان طفلك قد بلغ سن دخول المدرسة فلابد أن تقوم بالتسجيل له في نظام نور الإلكتروني حتى يتمكن الطفل من ممارسة الواجبات الدراسية الخاصة به في الصفوف المدرسية في داخل المملكة العربية السعودية، وأعلنت وزارة التعليم بأن التسجيل يتم من خلال الدخول على موقع نظام نور المركزي والبدء في إدخال كافة البيانات الخاصة بالطفل وولي الأمر.

والتسجيل لا يقتصر على المواطنين فقط، ولكن يتمكن الأشخاص المقيمين داخل المملكة العربية السعودية من التسجيل لأبنائهم في نظام نور التعليمي، وذلك من خلال الإقامة التي يحصل عليها الأب، ويتمكن الشخص من التسجيل في المنصة في هلال بضع دقائق بسيطة، وذلك بشكل إلكتروني.

شروط التسجيل في رياض الأطفال 1442

هناك عدة شروط حتى تتمكن من التسجيل في نظام نور التعليمي، وهي كتالي: