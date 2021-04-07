نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في نظام نور المركزي لقبول تقديم رياض الأطفال 1442 في المقال التالي
يبحث الكثير من المواطنين في السعودية عن طريقة التسجيل في نظام نور المركزي وذلك لبدء التقديم في رياض الأطفال لأبناءهم والذي تم الإعلان عنه من خلال نظام نور لعام 1442، حيث شهد الموقع الإلكتروني إقبال كبير بعد ما تم إصدار قرار محدد من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية على أن يتم فتح باب التسجيل إلى رياض الأطفال قبل بداية العام الدراسي الجديد، حيث قد كان تم إغلاق التسجيل من خلاله لفترة زمنية طويلة.
نظام نور التسجيل في رياض الأطفال
إذا كان طفلك قد بلغ سن دخول المدرسة فلابد أن تقوم بالتسجيل له في نظام نور الإلكتروني حتى يتمكن الطفل من ممارسة الواجبات الدراسية الخاصة به في الصفوف المدرسية في داخل المملكة العربية السعودية، وأعلنت وزارة التعليم بأن التسجيل يتم من خلال الدخول على موقع نظام نور المركزي والبدء في إدخال كافة البيانات الخاصة بالطفل وولي الأمر.
والتسجيل لا يقتصر على المواطنين فقط، ولكن يتمكن الأشخاص المقيمين داخل المملكة العربية السعودية من التسجيل لأبنائهم في نظام نور التعليمي، وذلك من خلال الإقامة التي يحصل عليها الأب، ويتمكن الشخص من التسجيل في المنصة في هلال بضع دقائق بسيطة، وذلك بشكل إلكتروني.
شروط التسجيل في رياض الأطفال 1442
هناك عدة شروط حتى تتمكن من التسجيل في نظام نور التعليمي، وهي كتالي:
- يجب أن يكون الطفل لا يقل عن ست سنوات ولا يزيد عن سبع سنوات، وذلك للمستوى التعليمي الثالث.
- أما الأطفال الذين يرغبون في الالتحاق بالمستوى التعليمي الثاني فينبغي أن لا يقل عمرهم عن أربعة سنوات ولا تزيد عن خمسة.
- أما الأطفال في المستوى الأول فلا يزيدون عن أربع سنوات، ولا يقل عن ثلاث سنوات.
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