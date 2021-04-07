كيفية استخراج تصريح العمرة عبر تطبيق اعتمرنا خلال شهر رمضان

نعرض لكم طريقة استخراج تصريح العمرة من خلال تطبيق اعتمرنا والتي قامت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بإطلاقه وذلك حتى يتمكن الأشخاص الراغبين في أداء فريضة الحج والعمرة خلال شهر رمضان الكريم من إصدار التصاريح اللازمة بشكل إلكتروني بدون الحاجة إلى الخروج من المنزل حتى يتمكنوا من الدخول إلى الحرمين الشريفين، ومن خلال عمليات التطبيق الإلكتروني السعودي الجديد، وذلك حتى يتمكن من توفير جميع الأجواء الرمضانية الآمنة، وحتى يتحقق جميع الأجواء الرمضانية، والتأكد من ضبط جميع الضوابط الاحترازية الصحية، خاصةً في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

تطبيق توكلنا حجز تصريح العمرة



يمكن لجميع الأشخاص التسجيل في تطبيق اعتمرنا من خلال الخطوات الآتية:

قم بتحميل تطبيق اعتمرنا من خلال متجر أبل، أو جوجل بلاي.

قم بتسجيل كافة البيانات الخاصة بك.

قم باختيار أحد المواعيد المتاحة أمامك للعمرة أو لأداء الصلاة في ساحة الروضة الشريفة.

قم بالحصول على تصريح.

قم بالوصول إلى مركز من مراكز تجمع المعتمرين في مكة المكرمة.

بعد ذلك قم بإظهار التصريح الخاص بالعمرة إلى المسؤول الموجود في المركز.

قم بأخذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية.

انتقل إلى الحرم المكي من خلال ركوب وسيلة المواصلات التي توصلك إلى الخرم من أحد مراكز اعتمرنا.

تحميل تطبيق اعتمرنا عبر متجر آبل



قام متجر آبل بإتاحة تحميل التطبيق على الهواتف المحمولة، وذلك بداية من يوم الأحد المقبل، حتى يتمكن من خلاله جميع المعتمرين من تسجيل أسمائهم وحجز موعد محدد لأداء فريضة العمرة أو الحج، على أن يتم بدء أخذ المواعيد من يوم الأحد الرابع من شهر أكتوبر في خلال المرحلة الأولى للعمرة، وذلك بحسب ما تم النشر من خلال إمارة المدينة المنورة.