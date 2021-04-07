موعد إيداع المساعدة المقطوعة دفعة شهر أبريل في حسابات المستفيدين

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نعرض لكم موعد إيداع المساعدة المقطوعة دفعة شهر أبريل في الحسابات الخاصة بمستحقي الضمان الاجتماعي، حيث ازدادت خلال هذه الأيام التساؤلات حول الموعد المحدد لإيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي للمستفيدين، حيث أصبح العديد من مواطني المملكة العربية السعودية يترقب الموعد المحدد التي تقوم فيه وزارة الموارد البشرية من تحديد موعد صرف المساعدة المقطوعة، وذلك للحاجة الماسة لهذه المساعدة، خاصةً في ظل التقلبات التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وما ترتب عليه من غلاء المعيشة.
موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442
قامت الوزارة بمحاولة تقديم دعم مالي للفئة الفقيرة من الأشخاص المحتاجين للدعم المادي، والتي تأثرت بشكل كبير نتيجة لما حدث من اصطلاحات اقتصادية من قبل المملكة، لمواكبة التطور الذي سوف يحدث في المملكة لعام 2030 م، ولهذا تتمكن المملكة من ضمان عيشة كريمة للأفراد محدودي الدخل في ظل ارتفاع الأسعار ومقاومة الجائحة المنتشرة.
وقد قامت وزارة الموارد البشرية بالإعلان عن إمكانية الاستعلام عن مواعيد إيداع المستحقات المالية بحسابات المستفيدين من خلال الدخول على موقع وزارة التنمية الاجتماعية وإدخال رقم الهوية، كما يمكن أيضا التسجيل للاستفادة من الدعم ولكن بشرط أن تتوافر جميع الشروط في الشخص المتقدم، والتي قامت الوزارة بالإعلان عنها، وذلك حتى يتم وصول الدعم إلى المستحقين له.
شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي
- يجب أن يكون المتقدم إلى المساعدة سعودي.
- يجب أن يزيد عمر الشخص عن ٣٥ سنة.
- يجب أن لا يكون المتقدم حاملاً لسجل تجاري.
- لابد أن يكون الشخص مقيم في المملكة بشكل كامل بحيث لا يخرج عنها لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
- يجب أن لا يزيد دخلة عن ٢٠٠٠ ريال سعودي، إذا كان غير متزوج، وأن لا يزيد عن ٤٠٠٠ ريال سعودي إذا كان متزوج.
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