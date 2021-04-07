كيفية تسجيل دخول منصة مدرستي الواجبات 1442 للتعليم عن بعد وطريقة عمل الواجبات

نكتب لكم في هذه المقالة عن كيفية تسجيل دخول منصة مدرستي بطريقة رسمية وبسيطة كل هذا من خلال نظام مايكروسوفت حيث أن وزارة التربية والتعليم السعودية أقرت نظام مايكروسوفت كنظام رسمى بتسجيل الطالب دخوله على المنصة لمتابعة الحصول على الحصص وشرح المواد الدراسية حيث تعتبر منصة مدرستى أفضل الطرق لتفعيل نظام التعليم عن بعد من خلال إطلاق منصة مدرستي وبها كافة المميزات التي تجعها منصة إحترافية تقدم للطالب كافة المقررات الدراسية ويُمكنه متابعة دروسه اليومية من خلالها وعمل واجباته أيضاً، فتابعونا فى هذا المقال سنوضح كيفية تسجيل طالب على منصة مدرستى باستخدام نظام مايكروسوفت.

تسجيل دخول منصة مدرستي

نوضح لكم الآن كيفية التسجيل على المنصة التعليمية والإلكترونية مدرستى من خلال نظام مايكروسوفت كالتالي:

قم بالدخول على منصة مدرستى الرسمية.

قم بالضغط للدخول بحساب مايكروسوفت على الكوادر التعليمية والطلاب .

قم بالضغط لنسخ او كتابة الإسم وكلمة المرور فى الخانة المخصصة من حساب مايكروسوفت والصفحة الرئيسية لدخول الطلاب والمدرسين.

قم بالضغط على خانة الدخول سيجد الطالب نفسة فى الصفحة الرئيسية لمنصة مدرستى التعليمية ومنها اختر الصف الدراسي الخاص بك واحصل على الجدول الدراسي ومواعيد الحصص ويمكنك دخول الحصص الإفتراضية اذا كنت ترغب وأيضاً يمكنك ممارسة الأنشطة وحضور الحصص بشكل عادى وتسجيل الدخول عند بداية الحصص.

وزارة التعليم السعودية

وتبعاً للظروف الحالية التى يمر بها العالم بأكمله بسبب انتشار فيروس كورونا وسرعة انتشار هذا الفيروس فى الأجواء بمدى سريع أدى ذلك إلى تخوف وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية على صحة وسلامة الأبناء والطلاب بالمدرسة لذلك وضعت خطط بديلة وهى التوصل لتفعيل الدراسة عن بعد وتشغيل منصة إلكترونية تساعد فى توصيل كافة المعلومات الدراسية للطلاب وأيضاً ليتسنى للمعلمين والطلاب ذلك تم وضع جدول دراسي وتم تحديد مواعيد دخول الطلاب على المنصة ليشابه الأمر المدرسة الفعلية ومتابعة الشرح