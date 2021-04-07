هل تم إيداع المساعدة المقطوعة 1442 بحسابات المستفيدين وموعد المكرمة الملكية

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عمر شويل - جدة هل تم إيداع المساعدة المقطوعة 1442 ، هو السؤال الدارج خلال هذه الفترة تزامناً مع قدوم شهر رمضان المبارك، كما أن هناك الكثير من المتقدمين على المساعدة المقطوعة يتساءلون متى تنزل مقطوعة الضمان الاجتماعي وما هو موعد صرف المكرمة الملكية مكرمة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وما هو رد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حول إيداع المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين والمستفيدات من المساعدة المقطوعة بالضمان الاجتماعي.

إيداع المساعدة المقطوعة 1442

إيداع المساعدة المقطوعة 1442 ، وكان من شروط التقديم على المساعدة المقطوعة ، أن يكون المتقدم للمساعده المقطوعة سعودي الجنسية، واشترط أن يكون المتقدم للمساعده المقطوعة مقيم بشكل دائم في السعودية، كما يُشترط أن يكون المتقدم اكبر من 35 سنه ، ألا يتعدى دخله عن 3 الأف ريال في حاله إن كان اعزب، ألا يتعدى دخله عن 8680 ألف ريال أن كان متزوجا ً، أن لا يمتلك ارض زراعيه و ليس له سجل تجارى.

والمساعدة المقطوعة هي منحة تُقدمها المملكة للمواطنين محدودي الدخل في الدولة من أجل ضمان معيشة كريمة لهم ومساعدتهم على تلبية حاجاتهم من مأكل وملبس، ومساعدتهم في القدرة على سداد فواتير الكهرباء والمياه، كما تمنح المملكة المساعدة المقطوعة لكافة الطلاب الأشد احتياجاً لها، وذلك بهدف سد احتياجاتهم الدراسية المختلفة.

والبعض قد توقع صرف المساعدة المقطوعة 1442 ، حيث ذكر البعض أنه سيتم نزول المساعدة المقطوعة وصرفها خلال الفترة الحالية تزامناً مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وآخرين توقع موعد إيداع المساعدة المقطوعة بحسابات المستفيدين والمستفيدات كل ثلاثة أشهر أو سنوياً.

موعد إيداع المساعدة المقطوعة

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه لم يُحدد موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1442 ، ويُمكن لجميع المتقدمين على المساعدة المقطوعة متابعة حالة الطلب للمساعدة المقطوعة برقم الطلب من خلال زيارة موقع الوزارة الرسمي، أما بخصوص موعد صرف المكرمة الملكية فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد صرفها خلال الفترة الحالية تزامناً مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، والتي تشمل جميع العاملين بالمملكة.