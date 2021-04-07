منصة مدرستي الواجبات تسجيل دخول 1442 للتعليم عن بعد وطريقة أداء الإختبارات

تشغل منصة مدرستي الواجبات أهمية كبيرة لدى الملايين من طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية من مختلف المراحل الدراسية، وقد زادت معدلات البحث بطريقة ملحوظة عن المنصة التعليمية الجديدة منذ أن أطلقتها وزارة التعليم السعودية في الفترة الحالية للإعتماد عليها كمنصة بديلة للتعليم، فقد أغلقت الوزارة جميع المدارس الحكومية والخاصة في المملكة كإجراء وقائي واحترازي ضد انتشار فيروس كورونا بين الطلاب وقررت استكمال العام الدراسي الحالى بالإعتماد على التعليم الإلكتروني عن بعد ولهذا كان إطلاق منصة مدرستي، وقد زودت المنصة بالكثير من المميزات التي ساهمت في سهولة الحصول على المعلومة والتواصل بين الطالب والمعلم من خلالها بالإعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” كيفية وطريقة تسجيل دخول الطلاب على المنصة واستخدامها في استكمال العام الدراسي الحالي، فإلى نص المقال.

منصة مدرستي الواجبات

يسألنا الآلاف من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم على موقعنا عن كيفية التسجيل في المنصة، ونوضح لكم الطريقة الصحيحة للتسجيل عليها كالتالي:

يتوجب على الطالب أولاً أن يقوم بعمل حساب على تطبيق توكلنا.

ثم يقوم بالدخول إلى موقع منصة مدرستي وتسجيل الدخول.

وتسجيل الدخول. ثالثاً قم بكتابة الإسم وكلمة المرور.

رابعاً اضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

وهكذا تكون قد أتممت بشكل صحيح جميع الخطوات اللازمة للتسجيل واستكمال العام الدراسي.

وزارة التعليم السعودية

نُبين لكم ابرز مميزات المنصة التعليمية الحديثة منصة مدرستي التي سهلت من عملية التعليم عن بعد حيث تتيح المنصة للطلاب في كافة المراحل الدراسية الإطلاع على مقرراتهم الدراسية بطريقة إلكترونية بالإضافة إلى امكانية عمل الواجبات وأداء الإختبارات بطريقة إلكترونية بسيطة.

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