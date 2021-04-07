استفسار فاتورة الكهرباء في المملكة العربية السعودية برقم الحساب

استفسار فاتورة الكهرباء، حيث أتاحت شركة السعودية للكهرباء اماكنية معرفة فاتورة الكهرباء برقم الحساب، وهذا من خلال رسالة نصيه تأتي إلى الهاتف المحمول لصاحب فاتورة الكهرباء، وهذه الخدمة تقدم من اجل الاستفسار عن فاتورة الكهرباء ومعرفة المعلومات التي تخص الفواتير، وأيضا تعرفك بموعد سداد الفاتورة وتعتبر عملية استعلام فاتورة الكهرباء تأتي من خلال الموقع الإلكتروني للشركه، وبعد أن يتم عملية السداد يأتي أشعار بعملية السداد وإرسال رسائل توعيه للمشتركين في اوقات محدده، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على على خطوات استفسار فاتورة الكهرباء في المملكة العربية السعودية.

استفسار فاتورة الكهرباء السعودية

قامت الشركة السعودية للكهرباء بتقديم خدمه هامه ومميزه وهى الفواتير الإلكترونية، وتعتبر هذه الخدمة أضافية للتعرف على فاتورة استهلاك الكهرباء شهريا من خلال البريد الإلكتروني، ويستطيع المشترك استعلام إشعار دوري بصدور الفواتير وموعد صدور فصل الخدمة في حال عدم السداد، ومن خلال خدمة استفسار فاتورة الكهرباء يمكن معرفة كل شئ عن الفاتورة موعد سدادها وقيمة المبلغ المطلوب سداده، استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب تأتي بشكل سهل وبسيط جدا سوف نتعرف عليه في السطور القادمة.

خطوات الاشتراك في خدمة التعرف على فاتورة الكهرباء

أولا عليك تسجيل الدخول على موقع الشركة السعودية للكهرباء.

قم بالدخول إلى خدمة المشتركين.

اختار خدمة فاتورتك.

قم بالنقر على الفاتورة الإلكترونية.

بعدها سوف تنتقل إلى صفحة التسجيل الخاص بالفاتورة الإلكترونية.

قم بإدخال رقم الحساب، البريد الإلكتروني.

قم بتحديد اللغة.

قم بالنقر على كلمة تسجيل.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب

هناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها من اجل معرفة واستفسار فاتورة الكهرباء السعودية وهى كالتالي.