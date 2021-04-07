رابط تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي 1442 للاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج وللتعلم عن بعد من وزارة التعليم السعودية

طريقة التسجيل في منصة مدرستي ، تعتبر مدرستي من نظام للتعليم عن بعد، تعد واحدة من اهم المنصات الإلكترونية في الوطن العربي حالياً التي قامت وزارة التعليم بإنشائها لتسهيل التعلم على الطلبة في جميع المراحل التعليمية المختلفة، ولذلك نعرض لكم الطريقة المثلى للاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج، عبر تسجيل الدخول إلكترونيا.

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية

في ظل استمرار جائحة كورونا اتخذت السعودية الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهه الجائحة فلقد اعلنت عن تعليق الدراسة في جميع مناطق ومحافظات المملكة بشكل مؤقت حتى إشعار اخر،ومن بعدها تم البدء في تفعيل نظام التعليم عن بعد.

رابط تسجيل الدخول في منصة مدرستي

في الوقت الحاضر اصبحت منصة مدرستي واحدة من المواقع والمنصات للتعليم عن بعد وذلك لأنها تفيد الطلاب من الخدمات اللي تقوم المنصة بتقديمها فهي تقوم بتوفير شرح وافي متكامل لجميع المواد الدراسية الي جانب ذلك امكانية رفع نتائج الطلبة والطالبات وغيرها من الخدمات العديدة ولتسجيل دخول منصة مدرستي يجب اتباع الخطوات الاتية.

1- تحميل تطبيق توكلنا

2- الدخول الى البرنامج ثم اضغط على بيانات( منصة مدرستي)

3- تسجيل بعض البيانات الخاصة بك كالاسم الرباعي، والمرحلة الدراسية، رقم الهاتف

4- بعد التسجيل يتم استلام رسالة تحمل الرقم السري الخاص بدخول المنصة

5- اخر خطوة يتم كتابة الرقم السري ثم الضغط على تسجيل

ولقد اتاحت وزارة التربية والتعليم نظام نور ايضا لتسهيل الدخول الى منصة مدرستي وللتسجيل عبر نظام نور