نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في حساب المواطن كمستفيد جديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في برنامج حساب المواطن للحصول على دعم مالي من البرنامج, حيث يمكن من خلال التسجيل في برنامج حساب المواطن الحصول على مساعدة مالية من البرنامج, ويقدم حساب المواطن الكثير من المساعدات المالية للمواطنين الأكثر فقراً واحتياجاً, وتعتبر مساعدات حساب المواطن احدي المساعدات التي تقدمها الحكومة بالمملكة العربية السعودية للمواطنين كدعم ومساعدة منها لمواجهة أعباء الحياة والظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأفراد, كما حدد حساب المواطن شروط محددة لكي تستطيع الأسر الفقيرة والمحتاجة أن تقوم بالتقديم للحصول على المساعدة, وعند متابعتك لمقالنا سوف نقوم بتوضيح لك كيفية التسجيل للحصول على دعم مالي من حساب المواطن وشروط التسجيل في حساب المواطن.

شروط التسجيل في حساب المواطن 2021

يجب أن يتوافر في الشخص المتقدم سواء كان رجل أو امرأة بعض من الشروط التي وضحتها حساب المواطن من أجل الحصول على الدعم المالي من البرنامج، علماً بأن البرنامج قد أكد أن التسجيل متوقف حالياً وسيتم الإعلان عن موعد التقديم عبر الموقع الإلكتروني:

يجب أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية. كما يتم استثناء من بند رقم واحد ابن أو ابنة المواطنة والزوج أو الزوجة السعودية. أن لا يقيم خارج المملكة العربية السعودية أكثر من ثلاث شهور خلال 12 شهر, أي يقيم إقامة دائمة في المملكة. أن لا يكون مقيم في أحد دور الإيواء الحكومية أو السجون. يجب أن تكون البيانات المطلوبة تكون ذات البيانات المطلوبة من حساب المواطن. يعتمد تقدير دخل الأسرة علي عدد أفراد الأسرة وأعمار التابعين.

رابط التسجيل في حساب المواطن

قم باتباع الخطوات التالية لمعرفة كيفية التسجيل كمستفيد جديد في حساب المواطن:

الدخول علي موقع حساب المواطن. النقر علي أيقونة تسجيل جديد. قم بإدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد. بعد ذلك تقوم بالضغط على تسجيل. يقوم حساب المواطن بإرسال الرقم السري علي جوالك لإدخاله علي الموقع واستكمال عملية التسجيل. الضغط علي كلمة دخول. بعدها تقوم بإدخال رقم سري جديد. اختيار جملة تعبئة أو استكمال الطلب. قم باستكمال عملية ملء طلبك وإدخال جميع البيانات الأخري.

شروط حصول المرأة المطلقة والتي تعول أطفال علي دعم حساب المواطن

يمكن أن تتقدم المرأة المطلقة والتي تعول أطفال بالتقدم للحصول علي الدعم عندما يتم فتح باب التسجيل.

يجب أن لا يزيد الدخل الشهري لها عن 20 ألف ريال سعودي.

يجب أن تكون المتقدمة سعودية.

يجب عند التقدم إرسال بما يفيد الطلاق والأطفال التي تقوم بإعالتهم.

يجب أن تقوم بالإقامة الدائمة داخل المملكة.

أرقام الشكاوى الخاصة بحساب المواطن

رقم شكاوى حساب المواطن والذي يستقبل الشكاوى والاستفسار الخاصة بالمواطنين المستفيدين من حساب المواطن, حيث يمكن التواصل مع حساب المواطن علي الآتي:

-الرقم المجاني للشكاوى, يتم الاتصال علي 19912, ويكون متاح من الساعة الثامنة صباحاً إلي الساعة العاشرة مساءً.

-خدمة صوتك مسموع المقدم من حساب المواطن.

-موقع حساب المواطن علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

طريقة تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

خطوات تغيير رقم الجوال في حساب المواطن إلي رقم جديد.