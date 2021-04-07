رابط نظام نور خطوات التسجيل في رياض الأطفال 1443 وزارة التعليم السعودية دخول EduWave

رابط نظام نور التعليمي 1443، من الروابط ذات البحث العالي والمستمر، في المملكة العربية السعودية، نظراً لاعتماد وزارة التعليم عليه في تقديم عدد من الخدمات، سواء للطلاب أو أولياء الأمور أو منسوبي التعليم، وخلال الساعات الأخيرة تزايد البحث عنه لمعرفة خطوات التسجيل في رياض الأطفال، للعام الدراسي 1443 الذي تم الإعلان عن فتح باب التقديم له، وسوف نوضح خلال السطور القادمة عبر موقعنا “ثقفني” خطوات وطريقة التسجيل الإلكتروني عبر نظام نور، خلال الموعد الذي حددته وزارة التعليم للتسجيل.

رابط وخطوات تسجيل رياض الأطفال 1443

الدخول على موقع نظام نور الإلكتروني.

تحديد الدخول “حساب ولي الأمر، حساب المعلم، حساب الطالب”.

كتابة اسم المستخدم والرقم السري.

كتابة رقم التحقق البشري الموجود أسفل الصفحة.

الضغط على تسجيل دخول.

الضغط على مربع تسجيل الأبناء.

تحديد تسجيل رياض الأطفال.

كتابة بيانات الطالب.

توضيح صلة القرابة للطالب.

تحديد الروضة التي يتم التقديم لها.

الضغط على تسجيل.

أهم خدمات نظام نور

يتم تسجيل طالب جديد إلكترونياً من خلال نظام نور الإلكتروني.

يُتيح تسجيل رياض الأطفال المستجدين.

يقدم خدمات للعاملين بالتعليم.

يستطيع ولي الأمر متابعة مستوي أبنائه بصفة مستمرة.

يمكن لولي الأمر التواصل مع معلم الفصل لمعرفة المنهج.

يتم من خلال النظام إعلان نتائج الطلاب الشهرية والفصلية.

يقدم خدمات وزارة التعليم لمنسوبيها.

موعد تسجيل مرحلة رياض الأطفال 1443

تبدأ عملية التسجيل الإلكتروني عبر رابط نظام نور، خلال الفترة من 7 أبريل 2021 حتي 25 من نفس الشهر، الموافق 25 شعبان حتي 13 رمضان 1442، حيث أعلنت وزارة التعليم عن هذا الموعد، نظراً لتحديد موعد اختبارات نهاية العام 1442، التي تم تقديمها بأمر الملك سلمان، لهذا تقوم الوزارة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لنجاح العام الدراسي، وإتمام عملية التسجيل للروضات.