رابط نظام نور وتسجيل الأطفال في مرحلة رياض الأطفال وكيفية التسجيل بالصور والفيديو 1443

نظام نور يبدأ فتح تسجيل الأطفال في مرحلة رياض الأطفال للعام القادم 1442_1443، والتسجيل يكون عبر الرابط الخاص بنور الذي سنذكره بعد شرح وكيفية التسجيل بنظام نور، كما أنه سنبين بالشرح كيفية التسجيل الخاص بهذه المرحلة في فيديو خاص بالتسجيل مع التوضيح لبعض الشروط الهامة في التسجيل.

رابط نظام نور لتسجيل الأطفال في مرحلة رياض الأطفال للعام القادم 1442_1443 وكيفية التسجيل بالفيديو

بدأ اليوم التسجيل بنظام نور لرياض الأطفال للعام القادم 1443عبر الموقع الخاص به، وأولاً يمكنك التعرف على كيفية التسجيل من خلال الفيديو التالي ثم الدخول على رابط التسجيل بنظام نور لتسجيل طفلك:

تسجيل رياض الأطفال بنظام نور للعام المقبل وتنظيم التسجيل 1443

بعض الأشياء الهامة التي تخص الطلاب في تسجيلهم لرياض الأطفال بنظام نور للأعوام الدراسية القادمة:

الأطفال المسجلون في الروضات الحكومية والأهلية وملفاتهم فعالة سيتم نقلهم مباشرة للمستوى التالي.

سيتم إتاحة التسجيل في الروضات الحكومية لجميع الأطفال المسجلين في الروضات الأهلية.

الأولوية في القبول ستكون لمن يقوم بالتسجيل أولاً.

إذا كنت تمتلك حساب مسبقاً في نظام نور فتأكد من إتاحة وإمكانية الدخول إليه.

التسجيل سيكون متاح طوال العام الدراسي، وعند عدم وجود شاغر يمكنك إدراج طلبك على قوائم الانتظار.

وزارة التعليم السعودية وتنظيم تسجيل الأطفال في مرحلة رياض الأطفال بنظام نور

قامت الوزارة بنشر تنظيم تسجيل الأطفال في مرحلة رياض الاطفال للعام القادم 1443:

أولاً الفترة الزمنية: يبدأ التسجيل في نظام نور من يوم 25/8/1442، ويستمر طوال العام الدراسي.

ثانياً: أولوية القبول في الروضات ومدارس الطفولة المبكرة الحكومية:

لمن يسجل أولاً من الأطفال السعوديين وغير السعوديين من أم سعودية. الأولوية في التسجيل لمرحلة رياض الأطفال للمتقدمين للمستوى الثالث. يتم قبول الأطفال في المستوى الثاني في حال توفر شواغر بعد الانتهاء من قبول جميع المتقدمين بطلبات تسجيل بالمستوى الثالث حتى تاريخ 7/1/1443.