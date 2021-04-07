نظام نور.. بدء تسجيل رياض الأطفال عبر نظام نور 1443

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن بدء تسجيل رياض الأطفال عبر نظام نور 1443، وذلك لرياض الأطفال الأهلية والحكومية للعام الدراسي الجديد عبر نظام نور، حيث ستكون المرحلة الأولى من التقديم بداية من اليوم السابع من شهر أبريل الجاري وتستمر حتى الخامس والعشرين من أبريل، وسيتم التسجيل إلكترونياً عبر نظام نور للتسهيل على أولياء الأمور في ظل هذه الظروف الاستثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا.

التسجيل رياض الأطفال عبر نظام نور 1443

ننشر لكم من خلال موقعنا طريقة تسجيل رياض الأطفال عبر نظام نور التعليمي 1443، وهو أحد الأنظمة الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم السعودية، ويتم استخدامه في الكثير من الأمور مثل معرفة نتائج الطلاب، التقديم في المدارس ورياض الأطفال من خلال الخطوات التالية:-

الدخول على نظام نور التعليمي.

كتابة اسم المستخدم كلمة المرور.

ادخل رمز التحقق ثم اضغط على تسجيل الدخول.

اختر قائمة تسجيل الأبناء من القائمة الجانبية، ومنها اختر تسجيل رياض الأطفال.

ادخل البيانات الخاصة بالطالب، مع تحديد صلة القرابة بينك وبين الطالب.

اختر الروضة التي تريد التسجيل بها ثم اضغط على زر التسجيل الموجود بالأسفل.

مميزات نظام نور التعليمي

يتميز نظام نور التعليمي التابع لوزارة التعليم السعودية بالعديد من المميزات التي تساعد أولياء الأمور في متابعة أداء الطلاب ونتائج الاختبارات وسير العملية التعليمية، كما يتيح الاستعلام عن نتائج الطلاب “الشهرية والفصلية” والتقرير الذي يقدمه المعلم عن الطالب كل شهر لتوضيح مستوى الطالب وأدائه خلال العام الدراسي.

شروط تسجيل طفل في الروضة نظام نور

لابد أن يكون عمر الطفل 3 سنوات للتسجيل في المستوى الأول.

لابد أن يكون عمر الطفل 4 سنوات للتسجيل في المستوى الثاني.

لابد أن يكون عمر الطفل 5 سنوات للتسجيل في المستوى الثالث.

قيام الطفل بالكشف الطبي لدى الوحدة الصحية بالمدرسة أو مستشفى معتمدة.

شروط تسجيل أطفال الروضة عبر نظام نور 1443

من الشروط التي حددتها وزارة التعليم السعودية لتسجيل أطفال الروضة في المرحلة الابتدائية عبر نظام نور للعام الدراسي الجديد ما يلي:-