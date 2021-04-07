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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور.. بدء تسجيل رياض الأطفال عبر نظام نور 1443 في المقال التالي
أعلنت وزارة التعليم السعودية عن بدء تسجيل رياض الأطفال عبر نظام نور 1443، وذلك لرياض الأطفال الأهلية والحكومية للعام الدراسي الجديد عبر نظام نور، حيث ستكون المرحلة الأولى من التقديم بداية من اليوم السابع من شهر أبريل الجاري وتستمر حتى الخامس والعشرين من أبريل، وسيتم التسجيل إلكترونياً عبر نظام نور للتسهيل على أولياء الأمور في ظل هذه الظروف الاستثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا.
التسجيل رياض الأطفال عبر نظام نور 1443
ننشر لكم من خلال موقعنا طريقة تسجيل رياض الأطفال عبر نظام نور التعليمي 1443، وهو أحد الأنظمة الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم السعودية، ويتم استخدامه في الكثير من الأمور مثل معرفة نتائج الطلاب، التقديم في المدارس ورياض الأطفال من خلال الخطوات التالية:-
- الدخول على نظام نور التعليمي.
- كتابة اسم المستخدم كلمة المرور.
- ادخل رمز التحقق ثم اضغط على تسجيل الدخول.
- اختر قائمة تسجيل الأبناء من القائمة الجانبية، ومنها اختر تسجيل رياض الأطفال.
- ادخل البيانات الخاصة بالطالب، مع تحديد صلة القرابة بينك وبين الطالب.
- اختر الروضة التي تريد التسجيل بها ثم اضغط على زر التسجيل الموجود بالأسفل.
مميزات نظام نور التعليمي
يتميز نظام نور التعليمي التابع لوزارة التعليم السعودية بالعديد من المميزات التي تساعد أولياء الأمور في متابعة أداء الطلاب ونتائج الاختبارات وسير العملية التعليمية، كما يتيح الاستعلام عن نتائج الطلاب “الشهرية والفصلية” والتقرير الذي يقدمه المعلم عن الطالب كل شهر لتوضيح مستوى الطالب وأدائه خلال العام الدراسي.
شروط تسجيل طفل في الروضة نظام نور
- لابد أن يكون عمر الطفل 3 سنوات للتسجيل في المستوى الأول.
- لابد أن يكون عمر الطفل 4 سنوات للتسجيل في المستوى الثاني.
- لابد أن يكون عمر الطفل 5 سنوات للتسجيل في المستوى الثالث.
- قيام الطفل بالكشف الطبي لدى الوحدة الصحية بالمدرسة أو مستشفى معتمدة.
شروط تسجيل أطفال الروضة عبر نظام نور 1443
من الشروط التي حددتها وزارة التعليم السعودية لتسجيل أطفال الروضة في المرحلة الابتدائية عبر نظام نور للعام الدراسي الجديد ما يلي:-
- شهادة توثق التحاق الطفل بروضة الأطفال لمدة عامين.
- تقديم استمارة الفحص الطبي لنظام نور لوضعها ضمن المستندات والتي تبين الحالة الصحية للطالب.
- شهادة موثقة تؤكد قدرة الطفل على إتقان المهارات النهائية، ولا يشترط التحاق الطفل بروضة معينة سواء حكومية أو أجنبية.
- عمر الطالب 6 سنوات عند بداية العام الدراسي الجديد.
- يمكن للطلاب الأقل من 6 سنوات ب90 يوم فقط التسجيل في نظام نور للعام الدراسي الجديد.
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