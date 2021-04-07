بلادي – الرياض :
دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الأربعاء)، 52 متقدماً ومتقدمة على وظائفها المعلن عنها يوم 1442/3/17هـ “مرحلة ثانية” للمقابلة الشخصية ومطابقة البيانات.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم استقبال المتقدمين والمتقدمات لمدة يومين اعتباراً من يوم الأحد 1442/8/29هـ، وذلك بمقرها القديم بطريق الملك عبد العزيز مقابل مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي.
ونوهّت بضرورة إحضار الهوية الوطنية والسيرة الذاتية، وأصل وثيقة التخرج + نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
كما يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي في حالة الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية، مع مراعاة الحضور في الموعد المحدد حسب أرقام التسلسل، ويمكنكم مطالعة الأسماء على الــرابــط .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأسماء.. “البيئة” تدعو المتقدمين على وظائفها للمقابلة الشخصية ومطابقة البيانات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.