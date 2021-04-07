بالأسماء.. “البيئة” تدعو المتقدمين على وظائفها للمقابلة الشخصية ومطابقة البيانات

بلادي – الرياض :

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الأربعاء)، 52 متقدماً ومتقدمة على وظائفها المعلن عنها يوم 1442/3/17هـ “مرحلة ثانية” للمقابلة الشخصية ومطابقة البيانات.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم استقبال المتقدمين والمتقدمات لمدة يومين اعتباراً من يوم الأحد 1442/8/29هـ، وذلك بمقرها القديم بطريق الملك عبد العزيز مقابل مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي.

ونوهّت بضرورة إحضار الهوية الوطنية والسيرة الذاتية، وأصل وثيقة التخرج + نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

كما يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي في حالة الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية، مع مراعاة الحضور في الموعد المحدد حسب أرقام التسلسل، ويمكنكم مطالعة الأسماء على الــرابــط .