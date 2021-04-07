“الموارد البشرية”: دوام القطاع الخاص في رمضان 6 ساعات

بلادي – الرياض : أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن دوام منشآت القطاع الخاص خلال شهر رمضان المبارك 1442هـ سيكون ست ساعات. وأكدت الوزارة على منشآت القطاع الخاص كافة ضرورة الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وكانت الموارد البشرية قد حددت دوام موظفي القطاع العام بخمس ساعات في رمضان، تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، مع تطبيق الدوام المرن في الجهات الحكومية.

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