أكثر من 850 شركة تتقدم بطلبات للانضمام إلى برنامج “صُنع في السعودية”

بلادي – الرياض :

ذكرت هيئة تنمية الصادرات أن أكثر من 850 شركة تقدمت للانضمام إلى برنامج “صنع في السعودية”، الذي أطلقه وزير الصناعة والثروة المعدنية مؤخراً، تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

واستعرض أمين عام الهيئة فيصل البداح، خلال حديثه اليوم (الأربعاء) في لقاء افتراضي نظمته اللجنة الصناعية بغرفة الرياض، تفاصيل البرنامج، وكيفية انضمام الشركات للاستفادة من خدماته.

وأشار إلى أهداف البرنامج، والتي من بينها زيادة الاستهلاك المحلي وحصة السوق للسلع والخدمات المحلية، وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية في أسواق التصدير ذات الأولوية، إضافةً إلى تعزيز جاذبية القطاع الصناعي للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأوضح أن برنامج “صنع في السعودية” يسهم في تعزيز الهوية الوطنية وتنمية إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد، وإطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة وتنمية صادراتها.