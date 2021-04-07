“التخصصات الصحية” تعلن نسب نجاح طلاب الجامعات والكليات في اختبارات الرخصة السعودية

بلادي – الرياض :
أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم (الأربعاء) نسب النجاح ومتوسط درجات طلاب الجامعات والكليات في اختبار الرخصة السعودية لمزاولة مهن الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والتمريض، خلال الفترة من الأول من يناير 2018 وحتى 28 فبراير 2021م.
وأبانت الهيئة أن نسبة الاجتياز الإجمالية لأداء الطلاب في اختبار الرخصة لمزاولة مهنة الطب البشري بلغت 89%، وأن أعلى درجة تم الحصول عليها كانت 752/800 لطالب من جامعة الملك سعود، أما في مجال طب الأسنان فقد بلغت نسبة النجاح الإجمالية 86%، وأعلى درجة 740/800 لطالب من جامعة أم القرى.
وأضافت أن نسبة الاجتياز الإجمالية لأداء الطلاب في اختبار الرخصة لمزاولة مهنة الصيدلة بلغت 85%، وأن أعلى درجة تم الحصول عليها كانت 734/800 لطالب من جامعة الملك سعود.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن إعلان هذه النتائج يأتي امتداداً لجهود الهيئة لرفع سقف الشفافية بما يخدم المصلحة العامة، وذلك من خلال تسهيل الحصول على الأرقام المتعلقة بمعدلات اجتياز اختبارات رخصة الممارسة المهنية.
وأبان أن النتائج ستكون متاحة بصورة دائمة للجميع على “المنصة العامة للبيانات”، والتي ستكون بمثابة لوحة بيانات تفاعلية تقدم نظرة شمولية عن معدلات الاجتياز للمتقدمين لاختبارات رخصة الممارسة المهنية للمتخرجين من الكليات الصحية بالجامعات السعودية على مدار السنوات.
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