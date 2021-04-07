“تداول” تتحول إلى شركة قابضة باسم “مجموعة تداول” تمهيدا لطرحها للاكتتاب هذا العام

بلادي – الرياض : أعلنت السوق المالية السعودية، اليوم (الأربعاء)، تحولها إلى شركة قابضة باسم “مجموعة تداول”. وأوضحت “تداول” أن هذه الخطوة تأتي تمهيداً لطرحها للاكتتاب هذا العام. الجدير بالذكر أن شركة “تداول” تأسست عام 2007، ويبلغ رأسمالها 1.2 مليار ريال، مقسم إلى 120 مليون سهم مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

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