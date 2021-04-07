سوق الأسهم يكسر حاجز الـ10 آلاف نقطة لأول مرة منذ 2014

بلادي – الرياض :

اخترق مؤشر السوق السعودي، خلال جلسة اليوم (الأربعاء)، مستوى الـ10 آلاف نقطة لأول مرة منذ نوفمبر 2014، مرتفعا عند 10001 نقطة (+0.1 %)، وبتداولات بلغت قيمتها نحو 6.8 مليار ريال.

ويشهد المؤشر ارتفاعا متدرجا منذ بداية العام، لتصل مكاسبه إلى أكثر من 1300 نقطة وبنسبة 15.3 %.

وارتفع سهم “السعودي الفرنسي” بنسبة 6 %. وتُتداول أسهم “ساب” و”بنك الرياض” و”مجموعة صافولا” و”معادن” و”مصرف الإنماء”، على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

ويتصدر سهم “تبوك الزراعية” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى.

وتشهد عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، مثل “الوطنية، والحمادي، وصافولا” وغيرها.