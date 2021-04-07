إجازة عيد الفطر 1442 الخدمة المدنية والقطاع الخاص بالسعودية

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عمر شويل - جدة إجازة عيد الفطر 1442 الخدمة المدنية والقطاع الخاص؛ أصبح ما يتم تداوله بين المواطنين داخل المملكة العربية السُّعُودية هو رغبتهم في معرفة موعد إجازة عيد الفطر للعام الجاري 2021م؛ سواء للموظفين التابعين للقطاع الخاص أو الموظفين التابعين للقطاع العام الحكومي، وفيما يلي من خلال مقالنا الحالي علي موقع ثقفني سوف نقوم بعرض موعد إجازة عيد الفطر المبارك الذي قامت المملكة العربية السُّعُودية بتحديده.

إجازة عيد الفطر 1442 الخدمة المدنية

من المتعارف عليه أن مدّة إجَازة عِيد الفِطر المبارك في أغلب الأوقات تختلف بين العاملين في الخدمة المدنية والعاملين في القطاع الخاص في المملكة؛ فإن العاملين في القطاع الخاص يكون نصيبهم من أيام الإجازة أقل؛ وقد قامت وزارة الخدمة المدنية التابعة للمملكة العربية السُّعُودية بالإعلان عن موعد إِجازة عِيد الفطر المبارك لعام 1442 هجرياً.

ووفقاً لما أعلنته الخدمة المدنية في البلاد فإن إجازة عيد الفطر القادم سوف تبدأ لموظفي القطاع الحكومي من يوم الجمعة الموافق تاريخ الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1442 هجرياً؛ كما أن الإجازة سوف تمتد لمدة احدي عشر يوماً أي أنها سوف تنتهي في تاريخ اليوم الخامس من شهر شوال، وبدأً من اليوم السادس من شهر شوال سوف تعود الحياة العملية إلي طبيعتها من جديد داخل المملكة.

إجازة عيد الفطر 1442 في القطاع الخاص

كما ذكرنا أن إجازة عيد الفطر بالنسبة إلي موظفي القطاع الخاص يكون لها حسابات أخري؛ وتبدأ دائماً إجازتهم من اليوم التالي لتاريخ التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك؛ فإن الإجازة سوف تبدأ من تاريخ ثلاثين رمضان وتنتهي في تاريخ اليوم الثالث من شهر شوال؛ أي أنهم سوف يعودون إلي العمل في اليوم الرابع من شهر شوال.

ويذكر أننا بالفعل قد دخلنا في العد التنازلي لشهر رمضان 1442 هجرياً؛ فلم يبقي سوي أيام قليلة علي استقبال شهر رمضان المبارك؛ فإن وفقاً لما أعلنته البحوث الفلكية في المملكة العربية السُّعُودية أن شهر رمضان سوف يكون أول أيامه في تاريخ 12 من شهر أبريل لعام 2021م؛ أما بالنسبة إلي التاريخ الهجري فنحن الآن في يوم 27 من شهر رجب ولم يبقي سوي يومان فقط ويبدأ شهر شعبان ومن بعده شهر رمضان المبارك.

وبذلك نكون قد قمنا اليوم بعرض كافة التفاصيل والمعلومات التي تتعلق بموضوع موعد إجازة عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية من خلال موقع ثقفني؛ حيث عرضنا مواعيد الإجازة بالنسبة إلي القطاع الحكومي ومواعيد الإجازة بالنسبة إلي القطاعات الخاصة في المملكة، تلك الإجازة التي ينتظرها كافة العمال ويرحبون بها جميعاً لما تأتي به من خيرات وفرحة كبيرة في البلاد.