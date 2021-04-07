رابط التسجيل في نظام نور..طريقة تسجيل رياض الأطفال في نظام نور 1443

تسجيل رياض الأطفال في نظام نور 1443هـ، حيث دعت وزارة التعليم جميع الآباء بتسجيل أبنائهم في المدارس عبر نظام نور ولي الأمر بدءاً من اليوم قبول مرحلة روضات الأطفال للعام الدراسي الجديد، وذلك يتم كما اعتاد أولياء الأمور من خلال موقع نظام نور برقم الهوية التابع للوزارة والمخصص لتسهيل سريان العملية التعليمية يضم عدة خدمات منها تسجيل الأطفال والصف الأول الابتدائي، متابعة التعليم من خلاله والاستعلام عن نتائج الطلاب، كل هذا يتم بصورة سهلة وسريعة ضمن التطور التكنولوجي الجاري في الكثير من المجالات ربما معظمهم بالمملكة العربية السعودية وفق خطة رؤيتها عام 2030 والتي تعرقلت قليلاً بسبب الأحداث الجارية في العالم كله وانتشار الفيروس الذي أثر على جميع الدول.

تقديم رياض الأطفال في نظام نور

أوضحت وزارة التعليم السعودية في وقت سابق خطة مسيرة العملية التعليمية وتقديمات الأطفال للعام الدراسي الجديد 1443هـ، وذلك من خلال شرح تسجيل نظام نور ولي الأمر للمستجدين بكل سهولة بخطوات بسيطة جداً، ولكن لابد أن يتم التسجيل في نظام نور وفق مواعيد الخطة الزمنية المحددة من قبل الوزارة من خلال تقسيم المواعيد لمراحل على حسب أعمار الأطفال لمن هم إقترب على إتمام الست سنوات بحسب العمر المحدد أيضاً من الوزارة، كما يشمل تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور الأطفال السعوديين والمقيمين بالمملكة.

التسجيل في نظام نور ولي الأمر

في حالة إذا لم يكن لديك حساب مسجل من قبل على الموقع ثم قم بالخطوات على النحو التالي:-

سوف تدخل على الرابط المرفق أسفل المقال لموقع نظام نور.

ثم الضغط على تسجيل ولي الأمر جديد.

ثم اختر الجنسية وكتابة رقم الهوية أو الإقامة.

عليك تعبئة البيانات والمعلومات المطلوبة ثم كتابة رقم سري، واتباع الخطوات حتى تكمل التسجيل بكل سهولة.

طريقة تسجيل رياض الأطفال في نظام نور 1443

يستقبل موقع نظام نور الأطفال المستجدين بمرحلة الروضات على أن يتم من خلال الخطوات التالية:-