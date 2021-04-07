تمويل السيارات البنك السعودي الفرنسي نموذج تقديم الطلب

تمويل السيارات البنك السعودي الفرنسي من أهم الخدمات التي يقدمها البنك للعملاء داخل المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى التمويل الشخصي حيث تعتبر السيارات من أهم الاحتياجات الضرورية للعيش داخل المملكة نظرًا للمساحات الشاسعة بها، ومن خلال عروض البنك الفرنسي للسيارات 2021 يستطيع الأفراد الحصول على سيارة أحلامهم دون الحاجة إلى دفع كامل قيمتها نقدًا ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على عروض تمويل السيارات من البنك السعودي الفرنسي المتميزة كبرامج التمويل العقاري من البنك السعودي الفرنسي.

تمويل السيارات البنك السعودي الفرنسي

يتميز تمويل السيارات البنك السعودي الفرنسي بتوفير أكثر من اختيار للعميل أما اختيار السيارة التي يرغب بها ويتم تأجيرها فقط من خلال البنك، أو أن يتم تأجير السيارة مع الحصول على وعد بالتملك وقت انتهاء مدة التأجير التمويلي.

مميزات تمويل السيارات البنك السعودي الفرنسي

هناك بعض المميزات التي يحصل عليها المتقدم للحصول على التمويل وهي:

الحصول على موافقة فورية في حالة اكتمال الشروط.

يمنح البنك للعميل تأمين شامل يغطي كافة الحوادث.

التمويل متوافق والشريعة الإسلامية.

شروط الحصول على تمويل سيارات البنك السعودي الفرنسي

ألا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل عن 21 عامًا.

ألا يقل الراتب المتحصل عليه عن 3500 ريال شهريًا.

أن يمتلك المتقدم للحصول على التمويل رخصة قيادة.

ألا تقل مدة خدمة المتقدم في مقر عمله عن 6 أشهر.

طريقة الحصول على تمويل سيارات البنك السعودي

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي للبنك السعودي الفرنسي.

يتم التوجه إلى أيقونة قطاع الأفراد ومن ثم اختيار كلمة التمويل التأجيري للسيارات من قائمة التمويل.

يتم ظهور صفحة تمويل تأجيري للأفراد ومنها يتم الضغط على أيقونة تقدم بطلبك الآن.

تظهر صفحة جديدة يطلب من خلالها البنك بعض المعلومات الشخصية عن المتقدم وكذلك نوع التمويل المراد الحصول عليه.

بمجرد الانتهاء من كتابة كافة البيانات يتم الضغط على كلمة تقديم لإرسال الطلب إلى البنك.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل السيارات