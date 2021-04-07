تمويل 100 ألف ريال بموافقة فورية وفترة سداد تصل إلى 24 شهر

يبحث الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية عن أفضل الحلول التمويلية التي توفرها العديد من الشركات التمويلية، والبنوك العاملة في السوق السعودي، ولأن العميل السعودي يبحث بشكل عام عن كيفية الحصول على تمويل شخصي فقد وفرت تلك الجهات العديد من الخدمات الإلكترونية بما فيها إمكانية التقديم على تمويل شخصي، حيث لا يتطلب الحصول على المنتج من خلال أي من فروع الشركة إلا في حالات استثنائية، ولكن يجب توافر بعض المتطلبات والشروط حتى يستفيد العميل من هذا المنتج.

إن الحصول على منتج تمويل شخصي يصل إلى 100.000 ريال سعودي ليس بالأمر الصعب، حيث وفرت شركة الجاسرية، خدمة الحصول على التمويل الشخصي الذي ترغب به بموافقة فورية، إلا بعض الحالات التي قد يتطلب منها المزيد من الإجراءات، وتعتبر شركة الجاسرية للتمويل واحدة من أول وأفدم الشركات المعتمدة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وبسبب سهولة الإجراءات فيلجأ لها العديد من المواطنين في المملكة.

مميزات الحصول على تمويل شركة الجاسرية

يتميز الحصول على المنتج التمويلي بأنه متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

يحق للعميل الحصول على تغطية تأمينية شاملة.

إمكانية الحصول على التمويل الشخصي بموافقة فورية.

مبلغ تمويل يصل إلى 100.000 ريال سعودي.

قترة سداد تصل إلى 24 شهر.

سهولة في إنهاء إجراءات الحصول على التمويل الشخصي

من أبرز ألأهداف التي تعمل شركة الجاسرية للتمويل على الوصول لها، أن الشركة تعمل على توفير كافة المنتجات التمويلية التي قد يحتاج لها العميل، وتعمل أيضاً على تلبية كافة طلباته، وتنفيذ رغبة شرائح المجتمع بما يتناسب مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما أن لها العديد من الفروع المنتشرة في المملكة، بما فيها المدينة المنورة، أبها، تبوك، الرياض، جدة، الخبر، ويمكن التواصل معهم من خلال الموقع الرسمي للشركة، أو عبر الحساب الرسمي للشركة على تويتر،

شروط الحصول على تمويل 100.000 ريال

تعبئة استمارة طلب التمويل.

صورة من بطاقة الهوية للعميل و الكفلاء.

تعريف بالراتب لكل من العميل والكفلاء، ولا يزيد تاريخه عن شهر.

كشف حساب من البنك لأخر ثلاثة أشهر محتوم بختم البنك.

العنوان الوطني، وكروكي المنزل للعميل والكفيل.

التقديم على تمويل الجاسرية

يمكن التقديم كما سبق وتم الإشارة من خلال الموقع الرسمي للشركة، بعد أن يكون العميل قد استوفى كافة الشروط، والتأكد من عملية إكمال أو إحضار المستندات المطلوبة، ويمكن التقديم من خلال التوجه إلى رابط تمويل شركة الجاسرية، ومن ثم يقوم بكتابة البيانات المطلوبة التي تتمثل في الاسم، الجنسية، رقم الهوية، جهة العمل، المسمى الوظيفي، إجمالي الراتب، العنوان، ورقم الهاتف الجوال، ومن ثم يقوم العميل بالموافقة على الشروط، وبعد تقديم الطلب عليك الانتظار إلى أن يتم الرد على طلبك.