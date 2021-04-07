نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم ورفع بطاقة الترقية في نظام فارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة التعليم بالكشف عن الضوابط الخاصة لفتح بطاقة الترقيات عبر نظام فارس، وذلك للموظفين الإداريين، والذين هم على ترقيات نظام فارس حيث من المنتظر أن يتم فتحها بَدْء التسجيل اليوم الأربعاء السابع من أبريل في تمام الساعة السادسة مساءًا، تسعي وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية إلى التيسير على الموظفين المنتسبين للوزارة، كما تهتم برفع مستوي الدخل، وكذلك رفع المستويات الوظيفية للإداريين التابعين للتعليم، وتهدف من وراء كل ذلك، إلى رفع كفاءة الخدمة التي يؤديها الموظف.

حتى يمكن أن ترضي المواطن الذي يسعى للحصول على الخدمة، ويعد ذلك تشجيعًا من قبل الوزارة للعاملين التابعين لها، لتقديم أفضل ما لديهم، والعمل على التميز الدائم، وذلك من أجل إنهاء خِدْمَات أولياء الأمور المتعاملين مع الوزارة، وحرصًا على الطلاب.

من أجل إنجاز كل ما يخصهم، كما يهدف الأمر إلى التطور المستمر، والعمل على أن يحصل الموظف على حقه، وذلك بما يتوافق مع خبرته.

طريقة التقديم على الترقيات في مسار

كما أن الضوابط والشروط التي أعلنت عنها وزارة التعليم بالمملكة تتضمن الاتي:

يتم أولاً عملية التحديث الخاصة ببيانات الموظفين المستحقين للترقية، وذلك من خلال المنصة الخاصة بالبيانات الوظيفية (sshr.moe.gov.sa)، التي تتبع وزارة الموارد البشرية.

إضافة كافة البيانات الكاملة الخاصة بالمؤهلات، والدورات التدريبية لشاغل الوظيفة، وكذلك تاريخ الحصول عليها، في صَلاحِيَة بياناتي، وذلك بالخدمة الذاتية التابعة لـ نظام فارس.

عند إتمام التسجيل ستظهر الدورات المنجزة في معهد الإدارة.

من المهم أن يتم التأكد من الأداء الوظيفي بنظام فارس، وذلك حتى يستطيع جميع الموظفين المرقين، من الدخول على بطاقات الترقية الخاصة بهم، وتسجيل عملية التقديم.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، سيتم فتح البطاقات الخاصة بالترقية للمستحقين، وذلك بتاريخ 25/8/1442 وتستمر حتى تاريخ المفاضلة في 16/10/1442

كل ذلك تماشيًا مع الضوابط التي تم وضعها للمفاضلة في الترقيات، وكذلك اعتمادا على العناصر المرجحة بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية.

من المقرر أن يكون موعد المقابلات الشخصية لمن يستحقون الترقية من أصحاب المراتب 11-12-13 الذي يتم من خلال اللجنة المكلفة بذلك، كما سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فيها.