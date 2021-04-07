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عمر شويل - جدة قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بإجراء مجموعة من التعديلات علي نظام التأمينات الاجتماعية ويأتي ذلك في إطار خدمة القطاع الخاص والقطاع الحكومي من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومنسوبي المعاشات وحتي الموظفين، تبعاً لـهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ، وكذلك ما يخص إضافة مدة اشتراك في التأمينات الاجتماعية، وقد نص التعديل علي مجموعة من القرارات التي نوردها في مقالنا لكم ، وقد شملت لوائح التعديلات كل البيانات التي تخص الفئة العمرية لسن التقاعد الخاص بكبار السن وأرباب المعاشات من موظفي القطاعين الحكومي والخاص وما استحدثه القانون من مساواة في سن التقاعد بين الرجال والنساء ومدة الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية المشروطة باستحقاق راتب التقاعد.

التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية

إن كنت من موظفي الدولة أو القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية فعليك معرفة اللائحة الإدارية بقانون العمل السعودي وما يخص إضافة مدة اشتراك في التأمينات الاجتماعية ، وبناءا عليه عليك الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية بإتباع الخطوات التالية :

في البداية عليك الدخول لموقع التأمينات الاجتماعية عبر الإنترنت.

الضغط علي مبوب التحقق السريع ، وهي خدمة مجانية بدون رسوم للجميع.

بعد ذلك نقوم بالضغط علي التسجيل الإلكتروني إن لم يكن مسجل لك حساب علي الموقع من التحقق.

اختر أرغب بالتسجيل كمشترك ، وتتبع الخطوات المطلوبة.

تقوم بتسجيل كافة بياناتك ، ثم خطوة التحقق من البيانات ، ثم إكمال التسجيل.

وللتسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة عليك أن توفر بيانات رقم الهوية أو الإقامة لغير السعوديين والبريد الإلكتروني ، ورقم الجوال الخاص بك ، وتضع كلمة مرور وتقر بالشروط لإتمام التسجيل.

إضافة مدة اشتراك في التأمينات الاجتماعية

لإضافة مدة اشتراك في التأمينات الاجتماعية طبقاً لـ تحديثات قانون العمل السعودي علي كل مواطن أو مقيم تحديد موقفه في البداية من انتهاء مدة التأمين أو استمرارها وبعد انتهاء الاشتراك يستطيع عن طريق برنت التأمينات الموضح لموقفه أن يضيف مدة تجديد أخري، وذلك عند تغير محل العمل من صاحب عمل لعمل آخر أو حتي الاستقالة من المكان وللقيام بذلك نتبع الخطوات التالية :

بالدخول علي صفحة مؤسسة التأمينات الاجتماعية عبر الإنترنت.

اختيار مبوب إضافة مدة الاشتراك.

نقوم بوضع رقم المشترك.

نقوم بمليء بيانات المشترك.

نضغط بعد ذلك علي حفظ لإتمام العملية.

والفيديو التالي يوضح كيفية الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة: