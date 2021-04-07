الاستعلام عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة رمضان 1442

الاستعلام عن إيداع المساعدة المقطوعة رمضان 1442، يعتبر هذا الأمر واحد من أكثر الأمور التي يبحث عنها علي شبكة الأنترنت الكثير من المستفيدين من الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية وذلك من أجل الحصول علي الموعد الذي ستقوم فية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع مقطوعة الضمان في شهر رمضان.

إيداع المساعدة المقطوعة رمضان 1442

يتم إيداع المقطوعة في مواعيد مختلفة من العام حيث إن لا يوجد موعد محدد يتم فية عملية الإيداع وذلك بناء علي الحالة الأقتصادية للحكومة في المملكة العربية السعودية، ويتم تقديم مقطوعة الضمان من قبل الحكومة في المملكة إلي جميع الفئات التي ليس لديها القدرة المالية علي التحسين من مستوي الدخل الشهري وأيضاً التخلص من الفقر في المملكة.

طريقة تحديث مقطوعة الضمان 2021

تعتبر عملية تحديث مقطوعة الضمان واحدة من أهم الأشياء التي يجب علي المستفيدين القيام بها قبل موعد الإيداع، ويتم التحديث عن طريق أتباع الأتي:

الأنتقال إلي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق إسم المستخدم ثم رقم السر.

من القائمة تقوم باختيار الخدمات الإلكترونية.

اختيار من الصفحة خدمات الضمان الاجتماعي.

بعد ذلك تقوم باختيار تحديث المقطوعة.

تكتب الأسم ثم رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص لهم.

إدخال تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري.

بعد ذلك تقوم بإدخال رقم الهاتف المحمول.

كتابة رقم الحساب البنكي.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة منك.

الضغط علي زر التحديث.

طريقة الاستعلام عن إيداع المساعدة المقطوعة رمضان 1442

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير خدمة الاستفسار عن مواعيد واستحقاق المقطوعة علي شكبة الأنترنت ويتم الاستعلام عن طريق القيام بالأتي: