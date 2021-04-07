نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل العقاري من بنك الرياض احصل على التمويل المناسب من بنك الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل العقاري من بنك الرياض، إذا كان لديك حلم في تملك عقار جديد يقدم لك بنك الرياض باقة تمويلية تشمل الكثير من الحلول السكنية فضلا عن هامش ربح قليل وتنافسي يساعدك في الوصول الغى حلمك وبلوغ تطلعاتك في تحقيق الأمن لك ولعائلتك في المستقبل تعرف على المزيد من حلول التمويل العقاري من بنك الرياض من خلال هذا المقال.

احصل على التمويل العقاري المناسب من بنك الرياض

أولا قم تقديم طلب الحصول عليها التمويل العقاري أون لاين ثم قم بعد ذلك وتجهيز على الأوراق الآتية وقدمها في واحد من فروع البنك ،الأوراق المطلوبة هي

● نموذج إقرار صحي مليء البيانات.

● نموذج طلب تمويل عقاري.

● نموذج إقرار من العميل

● صورة من بطاقة الهوية الوطنية و يشترط أن تكون سارية.

● كشف حساب بنكي.

● شهادة من مكان العمل موثقة موضح فيها تاريخ الإنضمام إلى العمل وصافي الدخل الشهري.

● دفع رسوم التقدم على طلب التمويل العقاري.

حلول التمويل العقاري بالتعاون مع موقع عقار

يقدم بنك الرياض المساعده لعملائه لتملك منزل الأحلام من خلال برامج تمويلية متنوعة وجميعها معتمد من مؤسسة النقد العربي بما يتوافق مع أحكام الشريعة وتمتاز بما يلي.

● طول فترة السداد لتصل إلى 30 سنة

● هامش ربح قليل مع توافر حلول متعددة للتملك

● يمكن صرف مبلغ التمويل قبل أن يتم ايداع الراتب

شروط الحصول على تمويل عقاري من بنك الرياض

يتم منح قرض التمويل للسعوديين وحاملي الجنسية فقط كما يشترط أن يكون الحد الأدنى لراتب المتقدم على القرض هو خمس آلاف ريال سعودي ،يمكن التقدم من المواطنين السعوديين من العاملين في القطاعين الحكومي وسبها الحكومي والقطاع الخاص بالموظفين ومنتسبي البنوك ويتم تحويل الراتب لبنك الرياض مع استثناء عملاء البنوك الأخرى.