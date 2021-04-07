نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماين كرافت التعليميه 1442 بالخطوات مسابقة مدرستي تبرمج minecraft education edition في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اعتماد لعبة ماين كرافت التعليمية رسمياً من الالعاب التعليمية في المملكة العربية السعودية ، بدأ البحث عن رابط تحميل ماين كرافت التعليميه 1442، حيث أصبح المعلمون في مواد العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والهندسة استخدام اللعبة من خلال انشاء دروس عبر نسخة minecraft education edition، وهي لعبة فيديو تتيح لكل من المعلمين والطلاب القيام بتصميم عوالم افتراضية يقوم من خلالها الطالب ببناء المنازل وعمل تصميمات لبيوت يعيشون فيها من ابتكارهم.

رابط ماين كرافت التعليميه للاندرويد

أطلقت منصة مدرستي تبرمج لعبة ماين كرافت التعليمية والتي منها يتم تعليم نظام البرمجة، حيث يتم الدخول عليها من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين على رابط لعبة ماين كرافت على جميع الأجهزة ، والتي تتطلب إنشاء حساب على برنامج مايكروسوفت أوفيس، ثم الدخول بتعبئة بيانات الدخول وهي:

البريد الالكتروني أو الهاتف

ثم كلمة المرور

ثم الضغط على تسجيل الدخول

شرح لعبة ماين كرافت

بعد الدخول تستطيع تغيير الشخصية واختيار سكن مناسب لك من الشخصيات الموجودة باللعبة، واستكمال الدخول حتى تدخل على اللعبة والحصول على شهادة ساعة برمجة، والتي تبدأ بالتعليمات عن كيف تلعب ماين كرافت عن طريق أزرار الكيبورد، ويمكنك كذلك من خلال الكتابة اختيار اللغة العربية، ويعلمك البرنامج نوع البرمجة التي تختارها فالأسهل أن تختار (blocks) وهي الأسهل في البداية، ثم تضغط على حرف (c)، ليظهر الوكيل وتبدأ بالأمر البرمجي الأول، حيث يضع شرح للوحة الكيبود.

فيديو شرح لعبة ماين كرافت التعليمية

مسابقة منصة مدرستي تبرمج

دشن وزير التعليم السعودية مسابقة منصة مدرستي تبرمج، والتي تأتي ضمن رؤية المملكة السعودية 2030، وهي مسابقة في اللغات البرمجية بالتعاون بين وزارة التعليم وشركة مايكروسوفت لتهيئة الطلبة للدخول في منافسة محلية ودولية، والتي تهدف إلى التحول الرقمي، وذلك باستخدام لعبة ماين كرافت، واللعبة عبارة عن قريتين يحاولون مساعدتهم في تسيير سبل الزراعة وما يحتاجون إليه، كما تم توفير لعبة ماين كرافت التعليمية على جميع الأجهزة، حيث متاح تشغيل minecraft education edition على أجهزة الكمبيوتر، والهواتف الأندرويد والآيفون باستخدام المتجر وكتابة اسم اللعبة به.