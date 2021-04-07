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عمر شويل - جدة تستمر الحكومة السعودية في العمل على توطين المهن المختلفة، من أجل زيادة الفرص الوظيفية و طرح آلاف من الوظائف أمام المواطن السعودي مما يساهم في رفع دخله و الارتقاء بمستوى المعيشة الخاصة به و القضاء على البطالة التي انتشرت بين كلا الجنسين من المواطنين ، و اليوم قامت وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية ، بإصدار الدليل الإجرائي الخاص بقرار توطين المولات “المجمعات التجارية ” و المنتشرة في شتى أنحاء مناطق المملكة، حيث كشفت الوزارة من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر” ، عن تفاصيل قرار قصر العمل في المولات على مواطني المملكة بكافة مراحله، والذي يتضمن فترة السماح، وما هي المدة الزمنية اللازمة من أجل تطبيق القرار، بالإضافة إلى أنواع الأنشطة التي يستهدفها قرار التوطين ونسبة الاستثناء التي يتضمنها القرار.

بعد قرار توطين العمل بالمولات ..إليكم المهن المستثناة وموعد تطبيق القرار

وقد شمل قرار قصر العمل على المواطنين كافة المهن و الأنشطة التي توجد في داخل المولات “المجمعات التجارية”، بالإضافة الى مكاتب الإدارة التي توجد في داخلها أيضا وذلك بنسبة تصل إلى 100%، أما عن تلك الأنشطة والمهن و الأماكن في المولات والتي لا يتم تطبيق قرار التوطين عليها، فهي كالتالي و بالنسب الخاصة بها

أولا : أماكن لا يتم تطبيق القرار فيها بالكامل ولكن بنسب محددة، و هي :

المقاهي و الكافيهات : بنسبة توطين حوالي 50%

المطاعم : بنسبة توطين تصل الى 40%

الهايبر ماركت : بنسبة توطين تصل إلى 40 %

السوبر ماركت: بنسبة توطين تصل إلى 40 %

ثانيا : المهن التي لا يطبق عليها قرار التوطين ، هي :

عامل النظافة

عامل الشحن والتفريغ

فني صيانة الألعاب

الحلاق .

و في الحالة الثانية فقد أوضحت الوزارة أنها تخضع إلى شروط محددة ، و هي :

أن لا تزيد نسبة العاملين على 20% في المنفذ وفي خلال الوردية الواحدة.

يجب على العمالة أن تلتزم تماما بالزي الموحد.

موعد تطبيق قرار قصر العمل في المولات على السعوديين

وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر”، إلى أن القرار سوف يدخل إلى حيز التنفيذ بالكامل، في تاريخ موعده 25 / 12 / 1442 هـ ، أي بعد مرور 120 يوما منذ التاريخ الذي تم نشر القرار فيه و هو يوم الأربعاء الموافق 25 / 8 /1442هـ،

متى يتم توقيع العقوبات على من يخالف قرار التوطين؟

كما أشارت الوزارة إلى أنه سوف يتم توقيع كافة العقوبات النظامية، وذلك بعد انتهاء موعد السماح التي حددتها الوزارة من قبل، وذلك على جميع المنشآت و التي لم تلتزم بتنفيذ القرار، على أن العقوبات سوف تنقسم إلى نوعين، و هما :