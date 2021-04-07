نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الروضة 1443 عبر نظام نور في المقال التالي
التسجيل في الروضة 1443 يعتبر هذا الأمر واحد من ضمن الأمور الهامة التي تهم الكثير من أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية وذلك من أجل القيام بعملية تسجيل الأبناء في الروضات الحكومية أو الأهلية في المملكة للعام الدراسي الجديد حيث إن مرحلة رياض الأطفال من أهم المراحل الدراسية والتي تساعد الطفل علي الدراسة في المراحل الدراسية المختلفة الأخري.
التسجيل في الروضة 1443
أعلنت وزارة التعليم السعودية بإنها قد فتحت باب التقديم في رياض الأطفال في المملكة وقالت الوزارة بأن المرحلة الأولي من التقديم ستكون من يوم السابع من شهر إبريل وحتي الخامس والعشرين من إبريل الجاري ويتم التقديم علي رياض الأطفال بأستخدام نظام نور التعليمي وذلك للتسهيل علي أولياء الأمور.
طريقة إنشاء حساب في نظام نور
حتي تستطيع القيام بإنشاء حساب في نظام نور الإلكتروني يجب عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:
- الأنتقال إلي موقع نظام نور التعليمي علي شبكة الأنترنت.
- بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة الرئيسية إنشاء حساب جديد.
- تقوم بتحديد حساب ولي الأمر أو حساب الطالب.
- بعد ذلك تكتب الأسم ثم تحديد الجنسية من قائمة الجنسيات.
- تقوم بكتابة رقم الهوية أو رقم الإقامة في المربع المخصص له.
- بعد ذلك يجب عليك إن تكتب البيانات الشخصية.
- تكتب رقم الهاتف المحمول.
- إدخال رقم السر لحسابك.
- تأكيد كلمة السر الخاصة بحسابك.
خطوات التسجيل في الروضة 1443
حتي تستطيع التسجيل في رياض الأطفال يتوجب عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:
- الإنتقال إلي موقع نظام نور الإلكتروني علي شبكة الأنترنت.
- إدخال أسم المستخدم ثم رقم السر ثم الضغط علي الدخول.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الجانبية تسجيل الأبناء.
- اختيار من الصفحة التسجيل في الروضة.
- بعد ذلك تقوم بكتابة الأسم ثم تاريخ الميلاد.
- اختيار جنسية الطالب ثم كتابة رقم الهوية أو رقم الإقامة.
- بعد ذلك تحديد صلة القرابة بينك وبين الطالب.
- اختيار الروضة التي ترغب في التقديم فيها.
- الضغط علي زر الموافقة علي الشروط والأحكام.
- النقر علي زر الحفظ.
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