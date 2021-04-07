نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج والعمرة توضح قدرتها على إدارة الحج والعمرة في كافة الظروف بأعلى التقنيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب الكثير من المواطنين السعوديين والمسلمين في ثائر أنحاء العالم موعد فتح العمرة وزيارة الحرمين الشريفين، وقد قامت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن موقف العمرة وزيارة الحرمين الشريفين، من قرارات الحكومة السعودية، الخاصة برفع الحظر التدريجي، وعودة الحياة الطبيعية بشكل تدريجي علي مراحل، حيث قامت الحكومة باستثناء مدينة مكة المكرمة من تلك الإجراءات الخاصة برفع الحظر التدريجي، ولم يتم الإعلان عن موعد محدد لفتح العمرة مجددا، ولم يتم الإشارة إلي إمكانية السماح بزيارة الحرمين الشريفين، في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، في مواجهة جائحة كورونا كوفيد 19.

قصة نجاح المملكة العربية السعودية في التعامل مع جائحة كورونا

أوضح معالي وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية قصة نجاح المملكة في التعامل مع جائحة كورونا وأثرها في رحلة الحج والعمرة، وقدرتها على إدارة الحج في كافة الأحوال والظروف خلال الملتقى العلمي لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، باستخدام أعلي التقنيات منن أجل العمل على التنظيم الدقيق للحشود، والمحافظة على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

ضوابط إصدار تصاريح أداء العمرة والصلاة والزيارة خلال رمضان 1442

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن ضوابط إصدار تصاريح أداء العمرة والصلاة والزيارة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442-2021، وفق ما يلي:

القيام بحجز تصاريح أداء العمرة والصلاة والزيارة من خلال تطبيقي اعتمرنا أو توكلنا.

القيام بإبراز التصريح والتحقق من صلاحيتها من خلال تطبيق توكلنا.

اشترطت ضمن تلك الضوابط الحالة الصحية للشخص عند إصدار التصاريح أن يكون محصن.

مراحل السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا

أوضحت وزارة الحج والعمرة أربع مراحل للسماح بأداء مناسك العمرة والزيارة تدريجيا، من خلال الموقع الرسمي للوزارة على تويتر،تبدأ المرحلة الأولى بداية من يوم الأحد القادم بتاريخ 17 صفر 1442، الموافق 4 أكتوبر 2020، والمرحلة الثانية من يوم 1 ربيع الأول الموافق 18 أكتوبر 2020، والمرحلة الثالثة من 15 ربيع الأول الموافق يوم واحد من شهر نوفمبر 2020، وأوضحت أن المرحلة الرابعة سوف يبدأ تاريخها من التاريخ الرسمي لصدور قرار من منظمة الصحة بالانتهاء من جائحة كورونا أو زوال مخاطرها، وسوف تسمح في هذا الوقت للعمرة بكامل القوة الاستيعابية للحرمين الشريفين، وفيما يلي المراحل الأربعة والأعداد والأشياء المسموح بها، وهي:

المرحلة الأولي: ابتداءا من يوم الأحد بتاريخ 17 صفر 1442 الموافق 4 أكتوبر 2020، بنسبة 30% من الطاقة التشغيلية، عدد 6 آلاف معتمر في اليوم، وتشمل المرحلة الأولي السماح بأداء العمرة لكلا من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، وذلك بعدد محدد. المرحلة الثانية: 75% من الطاقة التشغيلية، يوم الأحد بتاريخ 1 ربيع الأول 1442 الموافق 18 أكتوبر 2020، على أن يتم السماح في هذه المرحلة بأداء العمرة والصلوات والزيارة والصلاة في الروضة الشريفة، لعدد أعلى من العدد السابق لمن هم داخل المملكة من المواطنين والمقيمين. المرحلة الثالثة: بنسبة 100% من الطاقة التشغيلية، وذلك بتاريخ 15 ربيع الأول 1442 الموافق 1 نوفمبر 2020، السماح بأداء العمرة لمن هم داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وذلك بشكل تدريجي من الدول التي تقر وزارة الصحة بعدم وجود أي مخاطر صحية تخص جائحة كورونا. المرحلة الرابعة: بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية، سوف تكون بكامل الطاقة الاستيعابية للحرمين، وذلك على أن تكون من بداية التاريخ الرسمي للانتهاء من جائحة كورونا نهائيا، أو زوال المخاطر الصحية له.

كما أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية للمعتمرين أنها قد أتاحت لهم إمكانية إصدار تصاريح العمرة إلكترونيا لمن يرغب في أداء العمرة، من خلال تطبيق اعتمرنا، وذلك من أجل السماح لهم بالزيارة والعمرة، ابتداء من الأحد الموافق 4 أكتوبر و 17 من شهر صفر الجاري لعام 1442، والسماح للعمرة والزيارة بشكل تدريجي.

الإجراءات الاحترازية والوقائية للمصلين فى المسجد الحرام والمسجد الشريف

أوضحت رئاسة شؤون الحرمين الإجراءات الاحترازية التي ينبغي الالتزام بها عند تأدية الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتي تتمثل فيما يلي:

التزام المواطنين بارتداء الكمامات.

ضرورة قياس درجة الحرارة عند الدخول.

اصطحاب سجادة الصلاة الخاص بك.

الالتزام بالتباعد الاجتماعي والصلاة في الأماكن المخصصة.

اتباع كافة التعليمات عند الدخول.

عدم اصطحاب الأطعمة والمشروبات.

موقف العمرة وزيارة الحرمين الشريفين من قرارات الحكومة السعودية

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أنه بموجب القرارات الصادرة من قبل القيادة الرشيدة الخاصة بالإجراءات المحلية للعودة إلي الحياة الطبيعية، فإن وزارة الحج والعمرة تؤكد علي استمرار تعليق العمرة وزيارة الحرمين الشريفين، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية، كما أشارت إلي أنه سوف يتم المراجعة الدورية لذلك وفق مسار جائحة كورونا، والتوصيات الصادرة من اللجنة المختصة.

السبب وراء ذلك هو الحد من انتشار الجائحة المستجدة كوفيد 19، بين المعتمرين المؤديين لمناسك العمرة، والزائرين للحرمين الشريفين.

قرارات الحكومة السعودية الخاصة برفع الحظر تدريجيًا

اتخذت الحكومة السعودية قرارات هامة خاصة برفع الحظر علي البلاد، وعودة الحياة إلي طبيعتها تدريجي، والتي من المقرر تنفيذها علي ثلاث مراحل خلال الفترة القادمة، كما أكدت الوزارة علي ضرورة أخذ معلومات رفع الحظر من المواقع الرسمية التابعة للوزارة.

أشارت وزارة الدخلية السعودية بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية في أوقات السماح بالتجول، وارتداء الكمامات الطبية المناسبة، وعدم الخروج من المنزل بدونها، وضرورة غسل اليدين وتعقيمهم جيدًا، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، وضرورة الالتزام بأوقات الحظر المحددة، للحد من انتشار الجائحة، والحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالمملكة.

حيث أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن الإجراءات المسموح بها أثناء السماح بالتجول في المملكة العربية السعودية، كما أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة عن فتح المساجد في المملكة قبل الأذان بـ 15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ 10 دقائق، وفقًا للإجراءات والشروط التي حددتها الوزارة.