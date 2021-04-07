نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين الصف الاول الابتدائى 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل طلاب الصف الاول الابتدائى1443، تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم عن الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب للعام الدراسى الجديد 1443عبر نظام نور، وتم الاعلان عن بداية العام الدراسى فى 21/1/1443، وسنعرض لكم عبر موقعنا ثقفنى طريقة التسجيل، وفترة التسجيل والعمر، وتحديد موعد التسجيل فى رياض اطفال.

نظام نور لتسجيل الطلاب المستجدين، نظام نور هو احد الانظمة الاكترونية التى تم اطلاقة لتسهيل وتقديم العديد من الخدمات التعليمية، من تسجيل الطلاب، ومعرفة نتائج طلاب، يقدم نظام نور خدمة تسجيل الطلاب دون الحاجة الى الذهاب الى ادارة المدرسة، تتم تلك الخدمات بالمجان دون رسوم، وذلك تحقيقا لرؤية المملكة العربية السعودية فى تطور تقديم الخدمات.

تسجيل الطلاب المستجدين 1443

تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم بان يتم التقديم لتسجيل الطلاب المستجدين 7/4/2021 الموافق 25/8/1442 وسيستمر التسجيل حتى يوم 25/4/2021 عبر نظام نور الاكترونى عبر خطوات محددة سنعرضها لكم حتى يتمكن ولى الامر من تسجيل بكل سهولة ويسر وتم تحديد السن الطلاب للقبول لكل مستوى وفق تاريخ الميلاد.

المستوى الاول هو روضة الاهلية والعالمية فقط من هجريا من(23/1/1439)(13/10/2017)الى هجريا(22/1/1440) ميلاديا (2/10/2018).

المستوى الثانى من 23/1/1438 هجريا الى 22/1/1439.

المستوى التالت هجريا 23/1/1437 الى22/1/1438.

تم الاعلان ان الاولوية القبول لمن يسجل اولا من الاطفال السعودين وغير السعودين من ام سعودية.

الاولوية فى التسجيل بمرحلة رياض الاطفال للمتقدمين للمستوى الثالث.

يتم ايضا القبول فى المستوى الثانى فى حالة توافر شواغر بعد الانتهاء من قبول جميع المتقدمين بطلبات تسجيل المستوى الثالث حتى تاريخ 7/1/1443.

ويتم تولى كل ادارة من الادارات المعنية اختبارات القبول الخاصة برياض الاطفال.

يستمر التسجيل لسعودين وغير السعودين فى المدارس العالمية والاجنبية والمدارس الاهلية المطبقة للبرامج الدوليةحتى انتهاء الموعد واقفال التسجيل فى 19/2/1443، او حتى تسديد شواغرها.

يستمر تسجيل السعودين، و الطلاب سعودين للام فقط ومن اباء غير سعودين فى المدارس الحكومية وفى مدارس تحفيظ القران الكريم التى لايجرى بها مفاضلة.

طريقة تسجيل فى نظام نور

عن طريق نظام نور الاكترونى التابع لوزارة التربية والتعليم، يمكن تسجيل الطلاب وتسهيل الخطوات على ولى الامر عن طريق بعض الخطوات هى.

اولا يجب الدخول على الرابط الاكترونى الخاص بنظام نور. يجب الضغط على انشاء حساب جديد حتى يتمكن ولى الامر من تسجيل. يجب تسجيل البيانات الخاصة بولى الامر من رقم الهوية، الجنسية. تسجيل رقم التحقق. ثم يجب ادخال اسم المستخدم ورقم الباسورد الخاص بة. يجب الضغط على دخول. يجب اختيار تسجيل واختيار الصف رياضة اطفال. تسجيل البيانات الخاصة بالطالب. الضغط على تسجيل.

نظام نور يتيح تسجيل الطلاب المستجدين1443، وفقا للجدول الزمنى المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم.