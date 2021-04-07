رسمياً.. إيقاف نجم النصر عبدالرزاق حمدالله

بلادي – الرياض :

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، معاقبة محترف فريق النصر، اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بشأن ما بدر منه في المباراة التي أقيمت بين فريقه والفيصلي في نصف نهائي كأس الملك.

وأوضحت اللجنة في بيان رسمي لها، أنه تم إيقاف لاعب النصر حمدلله، لمدة خمسة عشر يوماً قابلة للتمديد في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها وفقاً للمادة (149) و المادة (152) من اللائحة.

وأشارت اللجنة إلى أن قرار إيقاف حمدالله مؤقت، وذلك لحين الانتهاء من دراسة الحالة واتخاذ القرار النهائي بشأنها، على أن يبدأ سريان مدة الإيقاف من تاريخ الإخطار بهذا القرار وفقاً للمادة (151) من اللائحة.

وكانت تقارير صحفية ذكرت، أمس الثلاثاء، أن الجهاز الإداري بنادي النصر قرر معاقبة حمدالله، بعد تصرفه غير الأخلاقي الذي قام به تجاه لاعب الفيصلي وليد الأحمد، خلال مواجهة الفريقين بنصف نهائي كأس الملك.

وكان النصر قد ودع منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين من نصف النهائي بعد الهزيمة أمام الفيصلي بهدف دون رد، وقام حمدالله بإزاحة الكاميرا الخاصة بالملعب عند خروجه من الملعب.