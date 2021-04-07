بلادي – الرياض :
أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الخميس).
وتوقّع المركز استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مناطق غرب ووسط وشرق المملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار لتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط المملكة والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية.
كما توقّع سماءً غائمةً جزئياً إلى غائمة على مناطق شمال المملكة، وتكوّن السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، وكذلك على شمال شرق المملكة.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 41 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في الباحة وأبها وتبوك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطقس المتوقع غداً الخميس بالمملكة: سماء غائمة وسحب رعدية على بعض المناطق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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