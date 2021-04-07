الطقس المتوقع غداً الخميس بالمملكة: سماء غائمة وسحب رعدية على بعض المناطق

بلادي – الرياض :

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الخميس).

وتوقّع المركز استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مناطق غرب ووسط وشرق المملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار لتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط المملكة والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية.

كما توقّع سماءً غائمةً جزئياً إلى غائمة على مناطق شمال المملكة، وتكوّن السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، وكذلك على شمال شرق المملكة.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 41 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في الباحة وأبها وتبوك.