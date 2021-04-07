“التجارة” تشهِّر بمنشأة باعت بطاريات سيارات مقلدة بالدمام

بلادي – الرياض : شهّرت وزارة التجارة، اليوم (الأربعاء)، بمنشأة لارتكابها مخالفة تقليد علامة تجارية بحيازة وبيع بطاريات سيارات مقلدة بمدينة الدمام. وأصدرت المحكمة الجزائية بالدمام حكماً بعدد من العقوبات بحق المنشأة المخالفة، وشملت غرامة مالية 100 ألف ريال، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

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