نيابةً عن ولي العهد.. رئيس “هيئة الأركان” يرعى حفل تخريج الدفعة 79 بكلية الملك عبد العزيز الحربية

بلادي – الرياض :
رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم (الأربعاء)، حفل تخريج الدفعة (79) من طلبة كلية الملك عبد العزيز الحربية، وذلك نيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد كلية الملك عبد العزيز الحربية اللواء الركن الدكتور علي الحضيف كلمته.
وألقى الخريجون كلمتهم، ثم أدوا القسم، بعدها أُعلنت النتائج وأسماء المتفوقين والفائزين بالجوائز، ثم علّق الخريجون رتبهم والتُقطت الصور التذكارية لهم.
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