متحدث “هيئة العلا”: مشروع “رحلة عبر الزمن” يوفر 38 ألف وظيفة وقطاراً صديقاً للبيئة بطول 46 كلم

بلادي – الرياض :
أوضح المتحدث الرسمي للهيئة الملكية للعلا، سعد المطرفي، أن مشروع الرؤية التصميمية “رحلة عبر الزمن” الذي أعلن عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، سيوفر أكثر من 38 ألف وظيفة بحلول عام 2035.
وأوضح المطرفي أن من ضمن مشاريع الرؤية التصميمية قطارا صديقا للبيئة بطول 46 كلم يربط بين مركز البلدة القديمة جنوبا وصولا لمدينة الحجر الأثرية شمالا.
وأكد أن هذا المشروع سينقل مدينة العلا إلى مكانها الطبيعي في مصاف الوجهات السياحية العالمية، لتميزها بجميع المقومات التاريخية والأثرية والسياحية والزراعية.
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