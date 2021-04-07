الصحة تدشن حملة تطعيم لقاح كورونا في سجن الأحساء

علي بن زيد – الأحساء

دشنت الصحة في الأحساء بالتعاون مع تجمع الأحساء الصحي حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بمقر سجن محافظة الأحساء يوم الثلاثاء 5/4/2021م، حيث تلقى منسوبو ونزلاء السجن الجرعة الأولى من اللقاح وفقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

تستهدف الحملة حصول جميع منسوبي ونزلاء السجن على لقاح كورونا، وذلك حرصاً على صحتهم وسلامتهم وحماية لهم من الإصابة بالفيروس.

وكانت الصحة أكدت أن لقاح كورونا يعد أكبر سلاح في مواجهة الجائحة بعد الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية منعاً لانتشار الفيروس.

يذكر أن حملة التطعيم شهدت على مستوى المملكة نحو أربعة ملايين وست مئة ألف جرعة حتى الآن، عبر أكثر من 500 مركز للقاح في جميع مناطق المملكة.

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