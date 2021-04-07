نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يقام معرض الكتاب 2021 في جدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة معرض الكتاب في جدة، معرض الكتاب يقام بشكل سنوي في جدة والذي يعتبر ثاني أكبر معرض كتابة في السعودية بأكملها ويحضر تلك المناسبة الكثير والكثير من الأدباء والكتاب ومحبي القراءة والكتابة حيث يشاركون بكل عام بتلك المناسبة مع زيادة عدد الحاضرين كل عام لتقديم الجديد من الكتب ولذلك ترغب فئة كبيرة من محبي الكتب بالتعرف على موعد معرض الكتاب في جدة لعام 2021 الحالي.

معرض جدة الدولي للكتاب

أول مرة تم بها معرض الكتاب الدولي في جدة كان منذ أكثر من خمس سنوات حيث كان في عام 2015 الماضي وحتى الآن مازال يقام بشهر ديسمبر من كل عام بجنوب أبحر في جدة بأرض الفعاليات واستمر المعرض في التطور حتى أصبح أكبر وأفضل ثاني معرض للكتاب يقام في المملكة العربية السعودية.

ومن أهم أهداف معرض الكتاب في جدة هو دعم حركة النشر بالسعودية بجميع أرجائها لذلك يحمل الكثير من الفعاليات والأنشطة للزائرين مثل عروض الفولكلور ومجموعة كبيرة من المعارض الفرعية التابعة للمعرض ونلاحظ أن فئة كبيرة من أهم وأكبر دور النشر تشارك في معرض الكتاب بمختلف أنواع الكتب ما بين الكتب العلمية والأدبية والثقافية والتاريخية وكتب الأطفال حيث تصل عدد كتب معرض الكتاب الدولي في جدة إلى أكثر من 350000 كتاب ويحضر المعرض أكثر من 200 كاتب وتقام حفلات توقيع كبيرة لهم للمحبين والمعجبين ويصل عدد دور النشر المشاركة في المعرض حوالي 400 دار نشر من أكثر من 40 دول مختلفة.

موعد معرض الكتاب في جدة

يقام معرض الكتاب في جدة في موعد مختلف عن موعد معرض الكتاب في العديد من الدول وهذا هو الرائج حيث يقام معرض الكتاب في مواعيد مختلفة بكل دولة على حدة ما بين أن يقام في نصف السنة أو ربع السنة أو آخر السنة ويقام معرض الكتاب الدولي في جدة 2021 في الرابع عشر من ديسمبر لعام 2021 ومدته عشرة أيام فقط.