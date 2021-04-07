نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث رقم الجوال في نظام نور وآلية العام الدراسي الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفى الفترة الأخيرة زادت التساؤلات والاستفسارات الهامة خاصة بتحديث رقم الجوال في نظام نور برقم الهوية 1441هـ ولذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية حرصًا على تزويد المستفيدين بحساب للدخول على منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني، ولذلك طلبت وزارة التربية والتعليم بشكل مبكر طلبت من أولياء الأمور والطلاب والطالبات وقادة المدارس والمعلمين والمعلمات بتحديث رقم الجوال الخاص به في نظام نور، حتى تصلهم رسالة لتحديث البيانات فورا من قبل برنامج نظام نور الإلكتروني.

تحديث رقم الجوال في نظام نور :

يجب على المستخدم الدخول إلى حسابك في نظام نور. يجب تسجيل إسم المستخدم، وكلمة المرور الخاص به، ورمز التحقق أيضا. يمكن الذهاب إلى البيانات الشخصية على يمين الصفحة الرسمية. وعند ظهور الشاشة ق. يظهر لك جميع البيانات الخاصة بك وفي هي حالة يمكن تعديل البريد الإلكتروني، ورقم الجوال. يجب التأكد من تحديث رقم الهاتف الخاص بك بنجاح.

آلية العام الدراسي الجديد :

أوضحت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عن ألية العمل، وبداية العام الدراسي الجديد، والتعليم الجامعي، ولذلك أعلنت الوزارة على ضرورة الشركات، والتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى بهذا الشأن، وسوف تقوم الجامعات الحكومية والأهلية التدريب التقني والتدريب المهني واتخاذ الترتيبات المتعلقة بالهيئات التدريسية اللازمة.

ولذلك تؤكد وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية على أن تكون الدراسة عن بعد للمقررات النظرية، وحضوريًّا للمقررات العملية والتدريبية وهذا قرار من صلاحيات الجهات الحكومية، والجهات المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة وسرعة الاستجابة والتكيف مع الظروف بما يحقق المصلحة العامة وحماية المواطنين السعوديين.

ومن الجدير بالذكر أن يكون هذا لتحقيق المصلحة العامة ومصلحة الطلاب والطالبات وفقًا للمستجدات الحالية، ويلزم بتوفير جميع الأدلة والتعليمات المساعدة للطلاب والطالبات وأولياء الأمور من أجل الحصول على خدمات التعليم عن بعد، ولذلك تؤكد وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية على أن يتم توزيع النشرات التعليمية على الطلاب والطالبات مع الكتب المدرسية الخاصة بالطلاب، وتوفير المناهج الدراسية إلكترونية على موقع، ومنصة الوزارة الإلكترونية لتسهيل على جميع الطلاب استكمال المناهج الدراسية عن بُعد بجهود مشكورة من المعلمين والمعلمات والإداريين أيضا.

بالإضافة إلى أن مديريات التعليم عن اعتماد حركة النقل في محافظات الجوف والدوادمي وجازان وحائل، وحركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد، ويمكن للمنقولين الاطلاع على نتيجة من خلال حساباتهم نظام نور برقم الهوية 1441 هـ، وفقًا لمديريات التعليم في المحافظات الأربعة التي تم ذكرهم.

ماهية نظام نور الإلكتروني :

نظام نور الإلكتروني من أهم الأنظمة المتطورة التي ادخلتها المملكة العربية السعودية إلى منظومة التربية والتعليم بالسعودية.

تم الإعلان عن طريقة الرصد الآلي لدرجات الطلاب والطالبات للصفوف الدراسية المختلفة في نظام نور الإلكتروني، حيث أن نتائج اختبارات الطلاب الإلكترونية عن بُعد التي تجري في هذه الفترة من خلال منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني، وعبر نظام الإدارة التربوية أيضاََ، بالإضافة إلى ذلك أن هذا يخص المعلمين والمعلمات عبر حساباتهم الخاصة على الموقع الإلكتروني

رابط نظام نور الإلكتروني :

نظام نور الإلكتروني يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية الهامة لجميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور أيضاََ بالمملكة العربية السعودية، وهذا يعد أمر ضروري بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لذلك تم الإعلان عن إتاحة منصة نور العديد من الخدمات الإلكترونية، ويمكن الاستعلام عن كافة الشئون بدون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة أو الإدارة التعليمية، حيث أن يمكن على جميع المستفيدين الدخول على رابط نظام نور الإلكتروني مباشرة للتسجيل أو التقديم.