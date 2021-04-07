نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التحويل من الأهلي إلى الراجحي .. تعرف على الطريقة والرسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة التحويل من الأهلي إلى الراجحي يتم من خلال عدة طرق مختلفة منها عبر الهاتف الجوال، عبر الهاتف المصرفي، أو عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى المملكة العربية السعودية، وفيما يلي نتعرف على طرق التحويل تفصيليًا، كما نتعرف على الرسوم والمدة التي تستغرقها عملية التحويل.

التحويل من الأهلي إلى الراجحي عبر الهاتف الجوال

يستطيع العميل التحويل إلى مصرف الراجحي من خلال تطبيق البنك الأهلي الذي يتم تنزيله على الهاتف الجوال، وذلك من خلال الخطوات الآتية:

تنزيل التطبيق على الهاتف وفتحه بالطريقة المعروفة. تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به. يتم إرسال رمز التأكد في رسالة نصية على الهاتف، يتم إدخالها في الخانة المحددة لذلك. الضغط على أيقونة “الحوالات”، ثم اختيار “بنوك محلية”. الضغط على خيار “مستفيد جديد”. كتابة رقم الآيبان الذي يبدأ بـ SA. ملء البيانات التي تشمل (الاسم الرباعي، اسم البنك). الضغط بعد ذلك على كلمة استمرار، ثم تأكيد. تحديد السبب وراء الرغبة في عملية التحويل. إدخال المبلغ المراد تحويله. الضغط على تأكيد الطلب.

طريقة التحويل عبر الصراف الآلي

يمكن أيضًا إتمام عملية تحويل الأموال من البنك الأهلي إلى بنك الراجحي من خلال ماكينات الصراف الآلي بسهولة كما يلي:

التوجه إلى أي ماكينة صراف آلي داخل المملكة العربية السعودية. إدخال بطاقة الصراف الآلي في مكانها المخصص. كتابة الرقم السري. النقر على خدمة “تحويل الأموال”. إدخال رقم الآيبان للحساب المراد التحويل إليه. تأكيد عملية تحويل الأموال. يتم استلام رسالة بإتمام عملية التحويل في غضون 24 ساعة.

كيفية التحويل من خلال الهاتف المصرفي

كما يمكن للعميل أن يقوم بتحويل الأموال من البنك الأهلي التجاري إلى مصرف الراجحي من خلال الهاتف المصرفي بخطوات ميسرة تتمثل في التالي:

التواصل مع البنك الأهلي التجاري عبر رقم الهاتف المصرفي الخاص به (920001000). كتابة الرقم الشخصي والرقم السري. اختيار الحسابات البنكية من خلال الضغط على رقم 1. اختيار خدمة تحويل الأموال بالضغط على رقم 3. الانتقال إلى خدمة الأهلي كابيتال عبر الضغط على رقم 5. إتباع التعليمات والخطوات لإتمام عملية التحويل بنجاح.

رسوم التحويل من الأهلي إلى الراجحي

فرض البنك المركزي رسوم يتم تحصيلها على عمليات التحويل التي تتم بين البنوك المختلفة داخل المملكة العربية السعودية، حيث تتراوح الرسوم على عمليات التحويل الإلكتروني ما بين 5 ريال إلى 7 ريال سعودي.

الرسوم المقررة على عمليات التحويل بين البنوك مباشرة وليس إلكترونيًا، فإنها تبلغ 15 ريل سعودي، يتم خصمها بعد الانتهاء من عملية التحويل بنجاح، أما عن الرسوم المقررة عند التحويل من البنك الأهلي إلى مصرف الراجحي تحديدًا سواء إلكترونيًا أو من خلال التوجه إلى الفروع، فإنها تقدر بـ 7 ريال سعودي عن كل عملية.

المدة التي تستغرقها عملية التحويل

تستغرق عملية تحويل الأموال من البنك الأهلي التجاري إلى مصرف الراجحي في السعودية 24 ساعة كحد أدنى، وذلك في أيام العمل التي تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الرابعة مساءً.

يقوم الطرف الآخر باستلام الحوالة المالية خلال ساعات عمل البنك في الصباح، حيث تستغرق العملية فترة تتراوح من ساعتين إلى 3 ساعات في حالة التحويل مبكرًا.

في حالة إتمام عملية تحويل الأموال في نهاية يوم الخميس، فإن العملية تستغرق 48 ساعة تقريبًا حتى يتم نزول المبلغ المُحول على حساب الشخص المستفيد، وفي حالة التأخير عن هذه الفترة يجب التواصل مع البنك لمعرفة السبب الحقيقي وراء تأخير وصول التحويل من الأهلي إلى الراجحي .