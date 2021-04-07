تعرف على شروط الحصول على سيارة بديلة من الوكيل

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يطلب بعض العملاء الحصول على سيارة بديلة من الوكيل ، بسبب بعض العيوب التي تظهر في السيارة الجديدة، والتي لا تختفي رغم تصليحها أكثر من مرة، وفيما يلي نوضح الشروط اللازم توافرها من أجل إتمام عملية الاستبدال.
استبدال السيارة من الوكيل
أتاحت هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية إمكانية طلب المستهلك لتغيير السيارة التي تم شرائها ولا تزال في فترة الضمان، في حالة ظهور عيب متكرر لا يختفي على الرغم من تصليحها عدة مرات بواسطة الوكيل.
شروط الحصول على سيارة بديلة من الوكيل
استبدال السيارة من الوكيل له شروط يجب توافرها كما حددتها هيئة حقوق الإنسان السعودية، والتي تتلخص فيما يلي:
- عدم قدرة الوكيل على إصلاح العيب الذي يظهر بشكل متكرر في السيارة.
- أن تكون السيارة ما زالت في فترة الضمان.
- يتم استبال السيارة وإعطاء المستهلك سيارة جديدة بنفس مواصفات وسعر القديمة وقت الشراء.
- من الضروري أن يكون هذا العيب يؤثر سلبًا على إمكانية استعمال السيارة أو التقليل من قيمتها في السوق عند البيع.
- الوكيل لديه 4 محاولات فقط للإصلاح، وفي حالة الفشل واستنفاذ جميع المحاولات يجب عليه أن يمنح المستهلك سيارة جديدة.
- الفترة المحددة للإصلاح 25 يوم لا يحتسب من ضمنهم الوقت اللازم لتوفير قطع الغيار.
- يقوم المستهلك بدفع مبلغ مالي يتم تحديده بالاتفاق مع الوكيل عند استلام السيارة البديلة، كمقابل عادل للفترة التي قام فيها باستخدام السيارة.
الاستعلام عن صلاحية تأمين السيارة عبر أبشر
يمكن لمالكي السيارات الاستعلام عن تأمين المركبة من خلال منصة أبشر من خلال الخطوات التالية:
- الدخول مباشرة إلى منصة أبشر الإلكترونية بحساب السائق.
- اختيار أيقونة خدمات المركبات.
- الضغط على “استعلامات”.
- اختيار “صلاحية التأمين على المركبات”.
- إدخال رقم اللوحة الخاصة بالسيارة المراد الاستعلام عنها.
- إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بصاحب المركبة.
- إعادة كتابة الرمز المرئي.
- الضغط بعد ذلك على كلمة “عرض”، حيث تظهر كافة المعلومات الخاصة بصلاحية التأمين على المركية خلال ثواني.
- يستقبل المستعلم رسالة عبر الهاتف الجوال تفيد بمدى صلاحية التأمين سواء ساري أو منتهي.
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