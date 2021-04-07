نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد الهوية الوطنية عبر أبشر .. تعرف على الطريقة والمتطلبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتاحت وزارة الداخلية السعودية إمكانية تجديد الهوية الوطنية عبر أبشر إلكترونيًا، تسهيلاً على المواطنين وتوفيرًا للوقت والجهد الذي يتم بذله في حالة التوجه إلى الهيئات الحكومية، خاصة في ظل الظروف الحالية تجنبًا لتفشي العدوى بفيروس كورونا المستجد.

كيفية تجديد الهوية الوطنية عبر أبشر 1442

يمكن القيام بتجديد الهوية الوطنية من خلال منصة أبشر الإلكترونية، ولكن الأمر يتطلب حجز موعد لاستكمال الإجراءات في الأحوال المدنية، ويتم ذلك بسهولة من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى رابط الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية لحجز موعد. . ملء الحقول بالبيانات المطلوبة بشكل دقيق، والتي تتضمن (رقم الهوية الوطنية للمستفيد). اختيار نوع التقميم سواء هجري أو ميلادي. إدخال تاريخ الميلاد. إعادة إدخال رمز التحقق المرئي كما هو ظاهر على الشاشة. بعد الانتهاء من إدخال كافة المعلومات يت الضغط على “التحقق من بياناتي”. النقر على أيقونة “خدمة المواعيد”، واختيار حجز موعد. اختيار خدمة “تجديد الهوية” من قائمة الخدمات الجانبية المنسدلة. اختيار المكان، ثم الضغط على كلمة “التالي”. اختيار الفرع المناسب، ثم اختيار الموعد المراد من بين المواعيد المتاحة والتي أمامها علامة صح. يمكن طباعة تذكرة حجز الموعد من خلال النقر على كلمة “طباعة” الموجودة في الأسفل.

طريقة تجديد الهوية الوطنية عبر أبشر ذاتيًا

يستطيع المواطن في المملكة العربية السعودية أن يقوم بتجديد الهوية الوطنية الخاصة به بسهولة، وذلك من خلال أجهزة أبشر الذاتية المنتشرة على مستوى المملكة، وذلك من خلال خطوات بسيطة تتمثل في التالي:

التوجه إلى أقرب جهاز خدمة ذاتية تابع لأبشر. إدخال رقم الهوية الوطنية القديمة في الجهاز. النقر على “تجديد البطاقة”. إدخال رقم البطاقة منتهية الصلاحية في الخانات المخصصة لذلك. الوقوف أمام الكاميرا من أجل التقاط صورة للبطاقة الجديدة. وضع الإصبع في المكان المخصص للتحقق من صحة البصمة للمستخدم. الانتظار دقائق قليلة حتى يتم التحقق من البصمة والبيانات المُدخلة. بعد ذلك يتم طباعة بطاقة الهوية الوطنية الجديدة، وخروجها من المكان المخصص.

متطلبات تجديد الهوية الوطنية 1442

هناك بعض المتطلبات التي يجب توافرها من أجل القيام بعملية تجديد بطاقة الهوية منتهية الصلاحية، والتي تتمثل في التالي:

الحد الأدنى لعمر الشخص الذي يريد تجديد البطاقة 15 عام.

الحضور مع ولي الأمر سواء الأب أو العم أو الشقيق الأكبر.

في حالة وفاة الوالد، يجب إرفاق صورة من مستند حصر الإرث يتضمن صاحب الطلب للتأكد من هويته.

يجب أن يكون عمر الضامن 18 عام أو أكثر، مع إحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به.

صورة من سجل الأسرة مع إحضار الأصل للإطلاع عليه.

في حالة طلاق الأم وعدم إضافتها في سجل الأسرة، يجب إحضار البطاقة الخاصة بها.

صورة وأصل بطاقة الهوية الوطنية المنتهية.

السجل الرسمي للعائلة للمتزوج وإحضار صورة منه.

صورة شخصية حديثة بالزي السعودي الرسمي ملونة مقاس 4×6.

طباعة نموذج طلب تجديد البطاقة وملء البيانات المطلوبة.

حجز موعد لتجديد البطاقة إلكترونيًا عبر أبشر.

ملء استمارة 58 بالبيانات المطلوبة إلكترونيًا أو طباعتها وكتابة البيانات يدويًا.

تسليم كافة الأوراق ونموذج الطلب في الموعد الذي تم حجزه إلكترونيًا.

نموذج الأحوال المدنية رقم 58 لتجديد الهوية الوطنية

يجب الحصول على استمارة 58 الخاصة بتجديد بطاقة الهوية الوطنية للذهاب بها إلى الأحوال المدنية، وذلك من خلال التالي: