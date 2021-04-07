نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة إصدار تصاريح الحج والعمرة الآن متاحة على تطبيق توكلنا المحدث وتصاريح المرافقين 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق توكلنا قام بإضافة خدمة إصدار تصاريح الحج والعمرة، وذلك من خلال تحديث التطبيق الجديد للنسخة الأخيرة، الذي قام بإطلاق التحديث اليوم الأربعاء الموافق 7/4/2021، وكذلك قام التطبيق بإضافة خدمة أخرى جديدة وهي خدمة إدارة المرافقين لتصاريح الحج والعمرة، يجب التحديث للتطبيق، وتعرف على الخدمات المتاحة والشروط.

خدمة إصدار تصاريح الحج والعمرة على تطبيق توكلنا المحدث وتحميل توكلنا النسخة الأخيرة 1442

قامت وزارة الحج والعمرة بإضافة خدمة إصدار تصاريح الحج والعمرة على تطبيق توكلنا في آخر تحديث له، وأيضاً أضافة الوزارة خدمة لإدارة المرافقين لتصاريح الحج والعمرة.

وأوضح نائب وزير الحج: أن وزارة الحج تعد لخطة مستقبلية، وهي أن يتم نقل تطبيق اعتمرنا ليتم ضمه إلى تطبيق توكلنا، على أنه يتكفل تطبيق توكلنا بالخدمات التي كان يقوم بها تطبيق اعتمرنا من تصاريح الصلوات أو تصاريح الحج والعمرة، وتكون جميع الخدمات متاحة من على تطبيق توكلنا فقط.

يمكنك تحميل تطبيق توكلنا النسخة الأخيرة من خلال البحث على التطبيق على المتجر الخاص بهاتفك، وتقوم بعمل تحديث للتطبيق لتظهر الخدمات المضافة حديثاً على التطبيق، وتستطيع من خلال إصدار تصاريح الحج والعمر الخاصة بك، والتعرف على باقي الخدمات الأخرى.

إذا كنت أول مرة تقوم بتحميل تطبيق توكلنا، فستقوم بعمل جميع الخطوات السابقة وتضغط على تثبيت التطبيق لتتمكن من معرفة الخدمات.

شروط إصدار تصاريح الحج والعمرة 1442

أعلنت وزارة الحج والعمرة منذ أيام قليلة عن شروط إصدار تصاريح الحج والعمرة، وأعلنت أيضاً على الضوابط الخاصة للحصول على تصاريح الصلاة في الحرمين الشريفين، حيث أن الوزارة جعلت التصاريح قاصرة على من أتموا جرعتي اللقاح، أو ممن أتموا 14 يوماً بعد أخذهم الجرعة الأولى من اللقاح، حيث أن تطبيق توكلنا سوف يتم إصدار التصاريح بناءاً على تلك الضوابط لطالب التصاريح، وكذلك سيعتمد التطبيق هذا عند الدخول إلى الحرمين الشريفين.

تنويه هام لحجز العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام

قامت وزارة الحج والعمر على التنويه على أنه لحجز العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام، أو الزيارة، أو الصلاة في الروضة الشريفة، يجب استخدام تطبيق توكلنا وتطبيق اعتمرنا في الوقت الحالي، وذلك حتى يتم ضم خدمات تطبيق اعتمرنا إلى تطبيق توكلنا، حيث أنه لايوجد تطبيقات أخرى غير هذين التطبيقين، ويمكن تحميلهم من خلال المتاجر الخاصة بك على الأيفون أو الاندرويد أو هواوي حسب نوع هاتفك.