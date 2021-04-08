أكثر من مليون متطوع في المملكة العربية السعودية يبحثون إلكترونيا عن خطوات طريقة التسجيل في منصة العمل التطوعي، والتي سوف نستعرضها معاكم من خلال موقعكم الإخباري ثقفني، حيث يمكن لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين بالأراضي الحجازية المشاركة في هذا العمل التطوعي بكل سهولة من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني للمنصة علي شبكة الأنترنت وذلك من اجل استخراج شهادة التطوع لكي يحصل المتطوع علي الخبرات المتنوعة بجميع المجالات المناسبة لجميع المتطوعين من الجنسين، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط تسجيل في منصة العمل التطوعي اسفل هذه التدوينة فرجاءً منكم متابعينا الأعزاء متابعة قراءة السطور التالية للتعرف علي ألية التسجيل بشكل صحيح.

طريقة التسجيل في منصة العمل التطوعي

نرفق لمتابعينا الأعزاء رابط المنصة الوطنية للعمل التطوعي لكي يتمكن جميع السعوديين والسعوديات، وكذلك المغتربين من الدخول علي الدورات التدريبية المتنوعة للاستفادة من مجالات التطوع المختلفة لإنجاح العمل التطوعي وفقا لضوابط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

الدخول علي رابط موقع منصة العمل التطوعي من محرك البحث جوجل من ثم.

من محرك البحث جوجل من ثم. في اعلي الصفحة سنضغط علي أيقونة تسجيل دخول من ثم.

تعبئة جميع البيانات بشكل صحيح داخل الحقول الفارغة من ثم.

النقر علي أيقونة تسجيل من ثم.

اختيار القسم المناسب من القوائم المنسدلة لتوثيق الساعات التطوعية للمتطوعين بشكل إلكتروني.

علمات بانه يلزم علي المتطوع أن يكون الشخص المتطوع يكون عمره فوق 18 عاما ومسجلا في منصة ابشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية بالسعودية، ثم يقوم المستخدم بإدخال رقم هويته الوطنية ويكمل باقي البيانات الأخري وذلك حتي يستفيد من المتطوع أو المتطوعة من الفرص التطوعية التي توفرها الوزارة لجميع الراغبين في المشاركة بالمبادرات الإبداعية من قبل الجهات المشرفة علي هذه العملية بالكامل.