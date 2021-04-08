نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على إعفاء بنك الراجحي في 3 دقائق فقط في المقال التالي
طلب إعفاء بنك الراجحي 1442، الراجحي من أحد البنوك الشهيرة في المملكة العربية السعودية فهو يساعد الشباب على تلبية مشاريعهم الصغيرة من أجل العيش في حياة مستقرة، كما أن بنك الراجحي وفر إليكم خدمة الإعفاء منذ تفشي فيروس كورونا المستجد كما أن البنك يعرف جيداً أن المملكة تمر في حالة عصيبة.
طلب إعفاء بنك الراجحي 1442
كيفية الحصول على تمويل بنك الراجحي، أصبح من السهل الآن الحصول على تمويل بنك الراجحي من خلال إجراء بعض من الخطوات وهي كالتالي:
- عليكم بتسجيل الدخول مباشرة إلى الموقع الخاص ببنك الراجحي.
- بعد النقر على تسجيل الدخول، يتم البدء في اختيار طلب التمويل.
- كتابة كافة البيانات الخاصة بك.
- إرسال الرقم بعد حفظه مباشر، بعد مرور نصف ساعة تقريباً سوف يرد عليك الموقع بالرفض أو القبول حيث أنه سيرسل إليك رسالة من خلال الهاتف.
- إذا كانت الرسالة تحتوي على القبول فيمكنكم الذهاب فوراً لاستلام الأموال.
خطوات الحصول على طلب إعفاء من بنك الراجحي الجديد
- الذهاب إلى الموقع الخاص ببنك الراجحي.
- على الشخص المتقدم أن يحضر صورة أصلية للهوية الشخصية إذا كان مقيم داخل المملكة العربية السعودية، ولكن إذا كنت مقيم خارج الدولة فعليك بإحضار صورة الإقامة للمغتربين.
- بعد أن تقوم بتقديم كافة البيانات فقم بتقديم الطلب، وسترسل رسالة إليك بها القبول أو الرفض.
- طلب إعفاء من بنك الراجحي من الأمور المهمة ، ولذلك يجب جمع كافة البيانات من قبل جهة العامل.
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