نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتراض حساب المواطن على الأهلية ومبلغ الاستحقاق والدفعات عبر الموقع الرسمي في المقال التالي
يرغب الكثير من مستحقي دعم برنامج حساب المواطن في تقديم اعتراض حساب بالمواطن سواء كان الاعتراض على قيمة مبلغ الدعم أو على الأهلية، حيث أنه في خلال الفحص الدوري الذي يتم القيام به من قبل المسئولين عن حساب المواطن يتم استبعاد بعض الأشخاص أو يؤثر على قيمة المبلغ المستحق، وسنتناول في مقالنا هذا طريقة تقديم الاعتراض على المبلغ وكذلك على عدم الأهلية عبر الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن.
اعتراض حساب المواطن على مبلغ الاستحقاق
- ادخل إلى الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن على الإنترنت من خلال بوابة برنامج حساب المواطن.
- ادخل على حسابك الشخصي على الموقع الإلكتروني لحساب المواطن من خلال الذهاب إلى ” حسابي ” وكتابة بيانات الإدخال.
- هناك أيقونة خاصة بالشكاوى لمبلغ الاستحقاق ولكن يتم استقبال الشكاوى بعد مرور خمس أيام من الإيداع.
- كما يتم تحديد مدة ثلاث أشهر بعد كل دورة لفحص الشكاوى والتعامل معها.
اعتراض حساب المواطن على الأهلية
- الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بحساب المواطن.
- إدخال البيانات الخاصة بحسابك الخاص.
- هناك عدة خيارات وخدمات قم بالضغط على ” قائمة دراسة الأهلية “.
- بعد الدخول للقائمة سيتم توضيح أسباب رفض طلب الاستحقاق الخاص بك.
- من أجل تقديم الاعتراض على الرفض يمكنك الضغط على أيقونة” تقديم اعتراض “.
- قم برفع كافة المستندات المطلوبة وملء البيانات وتأكيد تقديم الاعتراض.
- من أجل إتمام الاعتراض على حساب المواطن لابد أن يكون للفرد حساب شخصي على موقع حساب المواطن الإلكتروني.
يذكر أن برنامج حساب المواطن السعودي هو أحد أفضل برامج الدعم المقدمة من الحكومة السعودية لجميع المواطنين وذلك من باب رفع العب المالي عن كاهلهم، بعد الإجراءات التي اتخذتها المملكة نحو روئية 2030 والتي شملت رفع الدعم عن المحروقات مما تلاه زيادة في الأسعار، وقد أتاحت الحكومة السعودية إمكانية تقديم اعتراض حساب المواطن إلكترونياً بكل سهولة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعتراض حساب المواطن على الأهلية ومبلغ الاستحقاق والدفعات عبر الموقع الرسمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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